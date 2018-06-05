開錯恐傷身！專家：開、關窗戶通風有11個關鍵時間點

空氣流通影響人體健康，但在錯誤的時間點開、關窗卻可能傷身，反而吸入更多髒空氣。(圖/達志影像提供)

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中時電子報

鋒面遠離飆高溫，這時候你是習慣開窗通風還是關窗吹冷氣？空氣流通影響人體健康，但在錯誤的時間點開、關窗卻可能傷身，反而吸入更多髒空氣。有專家指出，開、關窗有11個關鍵時間點，像是起床後、洗完澡、睡覺前建議開窗，快下雨前、風大時則最好快把窗關上，且每天應定時開窗、不少於3次，每次開窗半小時左右即可。

未來3天全台飆高溫，空氣品質不佳。但此時關上窗就沒事了嗎？陸媒「生命時報」訪談中國室內裝飾協會副會長宋廣生及國家城市環境污染控制技術研究中心研究員彭應登，整理出開、關窗的關鍵時間指南。

最該開窗的5個時間點包括：「起床後（早上8時）」，因為房內空氣經過一晚後累積過多二氧化碳、塵蟎等汙染物；「洗完澡」建議把浴室窗戶打開通風乾燥，降低溼度避免產生黴菌；「睡覺前」開窗15分鐘增加空氣能有助睡眠；「煮飯時」及「打掃時」同樣要開窗讓空氣保持流通。

而最該關窗的6個時間點則是：「剛起床時（早上6～7時）」，建議患有心血管疾病的人不宜開窗，容易受到冷空氣刺激；「霧霾天的清晨」建議下午14時後再開窗，並縮短開窗時間10到15分鐘；「快下雨或剛下雨」時因空氣中污染物還沒沉降，最好下完雨再開窗；「出現5級風以上」容易有揚塵情況；「花粉季」及「塞車時」都盡可能暫時關閉窗戶。

(中時電子報)

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