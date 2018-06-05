6旬老婦久病厭世跳河輕生 警救回

2018年06月05日 11:35 中時 謝明俊

家住北市士林區的張姓老婦，因久病厭世，日前跑到大同區淡水河畔跳河自殺，民眾發現下水救人並報警，轄區大同分局民族西路派出所員警趕抵現場，張婦已由民眾救上岸交由警方帶回派出所聯絡家屬，張婦因情緒激動口齒不清，警方最後利用警用電腦人臉辨識系統查出張婦住處，通知家屬前來領回。

5月30日下午，有民眾在大同區環河北路二段、民族西路口河堤內，發現一名婦人跳河自殺，大同分局民族西路派出所員警謝宗達、黃靖雯接獲通報趕抵現場發現，跳河婦人已走到河中央 ，現場有熱心民眾衝進河內救援，將婦人牽引上岸，交由員警接手處理。

婦人情緒激動，口中念念有詞，神志不甚清楚，警方先用巡邏車將婦人載回派出所，婦人對於員警問題，答非所問，反覆說著同樣的話，員警於是利用M-POLICE系統中的人臉辨識系統查詢婦人身分，結果比對出是住在北市士林區的68歲張姓婦人，立即聯絡張婦丈夫前來。

其間，經過員警百般安撫下，婦人情緒才慢慢回復平穩，向員警表示自己因久患痼疾，不想拖累家人，才獨自前往淡水河尋短，張婦丈夫稍後趕到派出所，據他向員警表示，妻子因病影響情緒，近日精神狀況非常憂鬱，才會有輕生想法，對熱心民眾及員警救援照護非常感謝。

(中時 )