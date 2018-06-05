綠議員批陳佩琪戕害新聞自由 網舉23項諷：台灣價值果然高深

民進黨台北市長參選人姚文智執行總幹事的台北市議員阮昭雄批陳珮琪是「戕害新聞自由，大開民主的倒車」。不過，網友卻拿出過往阮昭雄的言論狠打臉，並譏諷民進黨的「台灣價值」果然高深！（陳燕珩攝）

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中時電子報
/整理報導

現任台北市長柯文哲太太、台北市立聯醫醫師陳佩琪已委託林智群律師對三立電視和政論節目主持人陳斐娟即來賓寄出存證信函，並限期一星期內道歉，否則將上法院提告。此舉引來民進黨台北市長參選人姚文智執行總幹事的台北市議員阮昭雄批陳珮琪是「戕害新聞自由，大開民主的倒車」。不過，網友卻拿出過往阮昭雄的言論狠打臉，並譏諷民進黨的「台灣價值」果然高深！

網友於批踢踢表示2015年12月23日，時任民進黨發言人的阮昭雄指出，邱毅和蔡正元兩人持續不實指控現任總統蔡英文炒地皮，因此決定提告。網友譏諷民進黨抹黑別人，別人若提告，這就是「戕害新聞自由」；反觀別人抹黑民進黨，民進黨提告，這就叫做「端正選風」。有網友留言表示，「別打臉了，臉他媽都認不出來了」！

網友更再加列22項民進黨前後不一致的言行，並以「台灣價值」做分水嶺。沒有「台灣價值」的「兩岸一家親」就是「親中賣台」，有「台灣價值」就是「親中愛台」；沒有「台灣價值」的「愛台十二項政策」是浪費公帑，但是有「台灣價值」的「前瞻建設」是有效益的；當時國民黨要修勞基法，民進黨立委林淑芬是如何砲轟政府官員，現在有「台灣價值」的民進黨修勞基法，林淑芬有表示什麼？網友文末譏諷「台灣價值真是門學問」。

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址

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