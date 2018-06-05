日本黑粉曝10大理由 揭東京迪士尼不受歡迎的素顏

2018年06月05日 11:21 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

東京迪士尼樂園1983年開幕至今，已邁入35個年頭，這裡營造美麗而夢幻的童話國度，吸引逾3千萬粉絲前來朝聖。不過，遊客太多也帶來負面影響，日本當地不去迪士尼的女性也增多了，從她們列出不去東京迪士尼的10個理由，或可一窺迪士尼的真實「素顏」。

日經中文網報導，今年歡慶35歲生日的東京迪士尼樂園，雖在2013年已突破3000萬人次造訪，有90%是回頭客，其中持有年卡的忠實粉絲逾10萬人，卻有許多日本女性從未光顧，或是很長時間沒有再去。日經流通新聞調查這些女性不去的理由，從中或可窺見東京迪士尼的真實「素顏」。從另一角度來看，有迪士尼黑粉也是存在感強的一種證明。

一、華麗過頭

東京迪士尼35周年的重頭戲是《小小世界》（Its a Small World）的翻新。演員和粉絲都很興奮，42歲東京女性卻對這種狂熱冷眼旁觀。她抱怨道，「説到迪士尼，就是一群『現充』的聚集地，和我沒關係」。

二、狂熱粉絲很嚇人

一位40多歲的女性表示，忠實粉絲看花車巡遊時會掀起佔位大戰，在電視上看到那些化裝粉絲的樣子，甚至會讓人感到危險」。

三、沒有喜歡的卡通形象

「如果有凱蒂貓（Hello Kitty）和拉拉熊（rilakkuma）我就去」。在迪士尼的世界觀中，這種要求接近於離譜。

四、過於兒童化

東京35歲女性抱怨，「我也很喜歡米老鼠和唐老鴨，但最近迪士尼主推的公主形象，到我這個年齡就很難喜歡了」。

五、不喜歡人多擁擠

一次也沒去過的餐飲工作者說，「休息的時候希望好好放鬆」。休息日更喜歡宅在家裏，她説如果要去迪士尼，「希望有草坪或者可以午睡的地方」。

六、不喜歡排隊

32歲公司職員說，自己並非不喜歡人多擁擠，而是不喜歡排隊，「去了也覺得挺好玩的，但我不希望無意義地排隊，浪費時間」。

七、刺激的遊樂項目很少

37歲東京女性熱愛「尖叫系列」的遊樂項目。她表示會去富士急HighLand樂園，但一次也沒去過迪士尼。

八、票價太高

「一家4個人一起去太貴了」。如果全家人購買4張單日門票，花費超過2.5萬日圓（約合新台幣6783元）。很多人也這麼想：「如果門票和吃的東西售價能降價20%的話會去」。

九、更重視「提袋型消費」

雖説費趨勢正在從提袋型消費向體驗型消費過渡，但「購物派」依然很多。42歲職業婦表示，「我對遊樂園不感興趣，去一趟就花掉那麼多錢感覺很浪費，情願花錢去買prada」。

十、不喜歡人造的場景

40多歲單身女性表示，「我無法忍受人造的世界」，雖然迪士尼的世界觀正是吸引粉絲的魅力所在。

(中時電子報)