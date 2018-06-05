下酒菜競賽4強店家揭曉 揪民大啖美食

高市代理市長許立明（左）、經發局長李怡德（右）與美食評審團舉杯邀請民眾來高雄品嚐下酒菜。（柯宗緯翻攝）

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下酒菜競賽4強店家(「頂真鮮餐飲(支支紅)- 海陸饗宴」)。（柯宗緯翻攝）
下酒菜競賽4強店家(「阿榮海鮮鵝肉餐廳-塩酥豬腳」)。（柯宗緯翻攝）
下酒菜競賽4強店家(「蔡氏冰釀鴨」-冰釀鴨)。（柯宗緯翻攝）
下酒菜競賽4強店家(「藝居酒屋-味噌豚肉燒」)。（柯宗緯翻攝）

「2018高雄下酒菜料理競賽」4強店家名單揭曉，代理市長許立明也親赴人氣店家試吃，入選者將參加三立電視台《國光幫幫忙之大哥是對的》節目現場比賽，最終優勝者可取得「2018啤酒音樂節大會食堂」進駐資格，市府邀請民眾這個夏天一定要來高雄暢飲沁涼啤酒搭配最強下酒菜。

高市經發局表示，評審團根據下酒菜搭配啤酒協調性、料理創意性及食材新鮮度等指標進行評比，分別由「頂真鮮餐飲(支支紅)- 海陸饗宴」、「阿榮海鮮鵝肉餐廳-塩酥豬腳」、「蔡氏冰釀鴨」及「藝居酒屋-味噌豚肉燒」等店家脫穎而出。

「頂真鮮餐飲(支支紅)- 海陸饗宴」以自家秘製麻辣醃料將海鮮、肉類與時蔬醃製入味，麻在嘴唇而不會辣入喉嚨，極適合搭配啤酒食用；「阿榮海鮮鵝肉餐廳-塩酥豬腳」以黑豬肉為食材，不僅肉質有咬勁又Q彈，搭配拌炒的花生蒜酥非常爽口，即使冷了搭配啤酒也美味無比。

「蔡氏冰釀鴨」秉持眷村菜的傳承以純手工溫火釀製，製作過程不加水、不加鹽更沒有味精、防腐劑與食用色素，加上秘製中藥包將美味完整融入鴨肉裡，吃起來Q彈軟嫩多汁與啤酒堪稱絕配；「藝居酒屋-味噌豚肉燒」一入口就有甜、辣、香三種味覺，層次分明、鹹度與辣度合宜，與啤酒搭配更是順口好入喉。

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(中時 )

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