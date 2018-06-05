影》節能減碳不能只是國中小學生承擔 教團呼籲教室裝冷氣

2018年06月05日 11:37 中時 林志成 、 黃鈺潔

今年梅雨遲遲未來，氣溫每天都創新高，國中小學生在沒有冷氣的教室上課，是一大酷刑。全國教育產業總工會今天發布新聞稿呼籲政府，不能將節能減碳的重責大任強套在國中小學生身上，國中小教室都應該裝冷氣。

台北市教育局在五月底發文教育部，率先將冷氣機列為校園「基本設備」。此舉一出，台中市長林佳龍即回應將從下半年開始分年度編列預算，其餘新北市，桃園市，高雄市等議員也紛紛為學子請命，希望能在教室內裝設冷氣。

日前有民眾在公共政策網路平台提議為「全國中小學加裝冷氣空調，以提高學生的學習力」，國教署卻回應因裝設空調所需經費龐大，且涉有節能減碳之環保議題及影響學生健康考量等因素，恐難全面裝設。

全教產指出，現在大學、高中職普遍裝設冷氣，為何高中職以上學生就有冷氣吹，而國中小學生就活該忍受酷暑？再者，將所謂節能減碳的口號強套在國中小學生身上，將用電的罪過由沒有選票的國中小學生承擔，這對他們是何等沈重！

全教產指出，節能減碳不是口號，但高溫酷熱卻是事實。在少子化的今天，國家不思如何提高學子的學習力專注力，不思將經費花在基礎教育上，培育國家未來的競爭力，反而將耗電不節能等罪名安在國中小學生身上，這是政府該有的態度嗎？

新北市對於為國中小裝設冷氣的態度顯得保守，新北市教師會也發布新聞稿表示，眾所周知，幼兒園、高中、大學都普遍設置冷氣來改善教學環境，唯獨屬於國民義務教育階段的國中小，雖然人數最龐大，但卻是最被忽略的一群。

新北市教師會說，關於冷氣設備，一個有前瞻規畫的政府，其實早就應該將其列為教室基本設備，至於設備的經費來源，本就應該由政府編列預算支應，至於是中央政府或是地方政府支出，本會認為，政府是一體的，各級政府應秉持「民之所欲，常在我心」的理念，積極為民眾爭取福祉。

(中時 )