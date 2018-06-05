監委調查軍公教年改 綠委李俊俋批違憲濫權

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軍人年改案在即將到來的立法院臨時會力拚二、三讀，民進黨立委李俊俋今天指出，監察委員劉德勳、包宗和和仉桂美共同調查軍公教年改，提出調查報告並主張由監察院提出釋憲聲請，不但沒有利益迴避，在軍人年改尚未完成立法程序前認定有違憲之虞也違反監察院「事後權」本質。李俊俋也提醒監委嚴守五權分立，不應違憲濫權侵害立法院立法權利。

李俊俋指出，監察法施行細則與監察院監察委員自律規範清楚載明，牽涉自身的案件應自行迴避，但調查本案的包宗和在台大擔任30年教授，劉德勳則曾任陸委會副主委，是標準文官出身的高階文官，2人都是公教體系的利益關係人，為何不必迴避？

李俊俋也提及，軍人年改在立法院根本還沒審查完成，要到臨時會才要討論法案二三讀，還沒完成立法程序的法案，監委居然可以提出調查報告，質疑法案內容有問題？監察權本質是一種「事後權」，監委在法案未通過時「先射箭再畫靶」認定本案有違憲之虞，有違監察權本質。

李俊俋也說，立法院和監察院都是憲法規定的憲政機關，彼此應該互相尊重，如果監察院對立法院通過的法案不滿，就可以提調查報告聲請大法官釋憲，不就變成立院通過的法案必須由監院審查？他要提醒監察院，立法院如何立法，監委無權過問，否則就是侵害權力分立原則，違憲濫權。

(中時 )

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