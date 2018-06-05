黨部拚選舉還要租金 丁守中：窮黨要打不一樣選舉

2018年06月05日 11:30 中時電子報 綜合報導

選戰激烈，國民黨台北市長參選人丁守中表示，原定要向黨中央商借黨部空間作競選總部。但因需要租金而可能做罷。丁守中強調，國民黨和自己都沒有資源，所以要打不一樣的選戰，要善用科技、通訊軟體和網路平臺。總部預估延到8月底、9月再成立，因為太早成立要燒錢。

(圖/丁守中辦公室 提供)

媒體追問黨中央給的奧援是否足夠？丁守中笑了笑說，現在大部分靠自己，競選總部本來以為可以借，既然要租金就算了，另外再找一個比較接地氣的地方。

丁守中今天出席台北市退休警察人員協會慶生會時作了以上表示，他也説，原本黨中央要借黨部11樓給他，結果還要收租金，1坪1個月1500元，因為現在是中投的房產，黨產會盯上了。

面對民調微幅領先，丁守中表示，不管棄柯、棄姚，都是潛在變數，所以只有一步一腳印，除了整合黨內團結，各方面也都要拜訪，包括基層、社區、捷運、市場等，都沒有停過，就是全力以赴，爭取中間選民支持。

丁守中強調，當前經濟低迷、一攤死水，低薪窮忙、市民住的房子老舊又無法都更，薪水不漲卻什麼都漲，會針對這些問題提出具體主張，爭取民眾認同支持。

至於何時與新北市侯友宜合體，丁守中説，現在都在安排，會盡快，政見方面也已請智庫整合協調，到時不只雙北，包括基隆、桃園，都會互相聲援造勢。

丁守中表示，自己和侯友宜過去就有很深交情，他立委任內推動社區安全聯防安全E化系統，在交通要道、學校周邊、犯罪熱點設置監視器，一年編20億元，台北市就編了4億元，破案率大幅提升，當時的警政署長就是侯友宜，上次選舉侯友宜還幫他做廣告推介。

(中時電子報)