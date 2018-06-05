黨部拚選舉還要租金 丁守中：窮黨要打不一樣選舉

(圖/丁守中辦公室 提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

選戰激烈，國民黨台北市長參選人丁守中表示，原定要向黨中央商借黨部空間作競選總部。但因需要租金而可能做罷。丁守中強調，國民黨和自己都沒有資源，所以要打不一樣的選戰，要善用科技、通訊軟體和網路平臺。總部預估延到8月底、9月再成立，因為太早成立要燒錢。

(圖/丁守中辦公室 提供)

媒體追問黨中央給的奧援是否足夠？丁守中笑了笑說，現在大部分靠自己，競選總部本來以為可以借，既然要租金就算了，另外再找一個比較接地氣的地方。

丁守中今天出席台北市退休警察人員協會慶生會時作了以上表示，他也説，原本黨中央要借黨部11樓給他，結果還要收租金，1坪1個月1500元，因為現在是中投的房產，黨產會盯上了。

面對民調微幅領先，丁守中表示，不管棄柯、棄姚，都是潛在變數，所以只有一步一腳印，除了整合黨內團結，各方面也都要拜訪，包括基層、社區、捷運、市場等，都沒有停過，就是全力以赴，爭取中間選民支持。

丁守中強調，當前經濟低迷、一攤死水，低薪窮忙、市民住的房子老舊又無法都更，薪水不漲卻什麼都漲，會針對這些問題提出具體主張，爭取民眾認同支持。

至於何時與新北市侯友宜合體，丁守中説，現在都在安排，會盡快，政見方面也已請智庫整合協調，到時不只雙北，包括基隆、桃園，都會互相聲援造勢。

丁守中表示，自己和侯友宜過去就有很深交情，他立委任內推動社區安全聯防安全E化系統，在交通要道、學校周邊、犯罪熱點設置監視器，一年編20億元，台北市就編了4億元，破案率大幅提升，當時的警政署長就是侯友宜，上次選舉侯友宜還幫他做廣告推介。

(中時電子報)

美國派戰艦通過台灣海峽？ 外交… 陳金德：私產被指定歷史建築應免…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。