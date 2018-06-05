陳金德：私產被指定歷史建築應免徵地價稅、房屋稅

宜蘭代理縣長陳金德認為私人財產被指定為歷史建築、聚落、文化景觀等，政府應免徵地價稅、房屋稅才合理。（圖為被列為 文化資產的羅東聖心堂，宜蘭縣政府文化局提供）

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宜蘭縣政府5日縣政會議修正通過宜蘭縣私有歷史建築、聚落、文化景觀地價稅及房屋稅減徵比例，由現行30％提高至50％的《文資法》規定上限，代理縣長陳金德認為減徵比例仍然不足，他表示，這是政府限制民眾私產的使用及處分權，等同是徵收性質，建議文化部應修法改為「免徵」更為合理。

宜蘭縣政府文化局5日在縣務會議中提案，配合前年修正公布的《文化資產保護法》，將《宜蘭縣私有歷史建築地價稅及房屋稅減徵規則》新納入「建念建築」、聚落「建築群」、「史蹟」等項目，並修正規則名稱。

原先文化局考量宜蘭縣財政狀況，建議仍維持減徵30％的地價稅及房屋稅，但代理縣長陳金德認為補償性不足，且對縣府財政實質影響不大，當場裁示將減徵比例調高至《文資法》上限50％。

陳金德會後進一步表示，民眾的私產被指定為歷史建築等之後，現行政府的補償或補助非常少，但卻嚴格限定自由使用及支配權，等同是徵收性質，就應視同公有建物及土地，全部免徵地價稅及房屋稅，建議文化部應再行提案至院會修法，並送到立法院修正。

對於民間質疑指定古蹟歷史建築的數量是否太多，陳金德表示，這個問題不是從數量多少來看，應深究是否符合《文資法》的立法要旨，對於真正需要或值得保護的東西就不能嫌多，不該保護或勉強列為保護的對象，即使只有1個也都太多，此外，對於歷史空間的審議必須要有準則，才能更明確、真正地找出值得保護古蹟空間，一旦沒有準則，就會被外界質疑。

(中時 )

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