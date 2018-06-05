管中閔出手了！今提訴願 反拔管「三箭齊發」

2018年06月05日 11:42 中時電子報 尉遲佩玉 、陳怡如、 簡立欣 /旺報 、陳怡如、/旺報

面對拔管案，管中閔終於出手了。教育部5月7日發函駁回台灣大學校長遴選結果，校長當選人管中閔的義務律師團表示，管今天已向教育部提起訴願，最快9月、最慢11月有結果。管中閔義務律師團表示，將會發表正式聲明。

繼台大學生及台大校方後，管中閔助理也證實，管中閔已書面委任律師群對教部提出訴願，要求教育部依法聘任管中閔為台大校長，反拔管「三箭齊發」。台大校長人事案至今懸而未決，台大5月7日接到教育部發函駁回台大校長遴選結果，依照訴願法，30天內要提訴願，也就是不能拖過6月6日。

5月31日，台大學生王宗偉等人前往教育部遞交行政訴願書，請求發聘管中閔為校長，希望讓這件事有進入法院審判的機會，若訴願沒過，將在法定時間內提起行政訴訟。台大校方也於4日提起訴願，表示台大堅持大學自主的立場一貫不變，對教育部未能依《大學法》規定聘任新校長再度表達遺憾與強烈異議，同時遵行5月12日臨時校務會議決議，委請律師提出訴願，以釐清法律爭議，並捍衛台大校長遴選的自主性。

知情人士表示，管中閔已委任律師群，今（5）日對教部否決台大校長遴選案提起訴願。管中閔助理則表示，對統治權力介入台大校長遴選與聘任、恣意侵犯大學自主與學術自由，管中閔即使打到大法官釋憲，也會堅定到底。

知情人士指出，台大校方與學生對教育部提出訴願，教育部4日才剛收文、訴願文書尚未轉呈行政院訴願委員會，代理教育部長姚立德立即對媒體「預告」表示本案將進入司法判決、一路打到最高法院，還要求台大必須尊重法院最後判決，當起行政院與政院訴願委員會的發言人。

管中閔助理證實，管中閔確已書面委任律師群提出訴願；對姚立德「預言」本案將打到最高行政法院判決確定，僅表示「管中閔對鐵嘴算命一竅不通，礙難表達意見」。

依照法令規定，訴願機關在收到訴願書後3個月內要做出決定，必要時得延長2個月，所以最快約3個月會有結果，慢的話恐拖5個月。

(中時電子報)