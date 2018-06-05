NBA》名嘴認為柯瑞不配FMVP 唯一人選只有他

2018年06月05日 11:47 中時電子報 黃邱倫

勇士在總決賽系列賽取得2比0領先優勢，根據統計勇士有高達87.9%的機率奪得總冠軍，史提芬柯瑞獲選FMVP的呼聲極高。但名嘴克萊曼卻在節目上直言柯瑞不配拿到FMVP，唯一人選只有騎士詹姆斯，甚至認為最近4年的FMVP都應該頒給詹姆斯才對。

克萊曼指出，2015年勇士奪冠該季，FMVP頒給伊戈達拉，主要是伊戈達拉有效防堵詹姆斯的攻擊，但當時詹姆斯在少了厄文與洛夫的情況下仍繳出場均30分、11籃板與8.5助攻的數據。

2016年騎士在1比3劣勢下連贏3場比賽，4比3逆轉奪冠，詹姆斯毫無疑問地摘下FMVP，即使當時勇士拿到總冠軍，FMVP也不會是柯瑞，而是卓雷蒙格林。

2017年勇士在獲得杜蘭特之後，加上柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林，打起總冠軍系列賽輕鬆寫意，杜蘭特獲得FMVP，相較之下詹姆斯顯得孤立無援。

今年總冠軍賽首戰詹姆斯攻下51分，次戰又超越「天勾」賈霸，成為NBA史上總冠軍賽總得分第二人，屢創紀錄，整體而言比柯瑞的表現來得出色許多，可惜球場上總是以成敗論英雄，擁有投票權利的人，眼中只會看到勝利球隊，進而在該隊中找到FMVP人選，倘若拋開這個觀點，詹姆斯才是最近4年唯一的FMVP。

(中時電子報)