陳佩琪要三立道歉否則提告　柯P：算他們運氣不好踩到地雷

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台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿三立政論節目《54新觀點》主持人陳斐娟與律師曾勁元質疑柯P夫婦財產申報不實，要求三立、陳與曾7天內道歉、捐款，否則將提告。柯文哲今早受訪說，媒體抹黑他通常看看就算了，但家裡的錢都是陳佩琪在管，講到選舉經費等於踩到太太的地雷，算他們運氣不好。

陳佩琪日前喊告三立，柯文哲曾說要跟太太再溝通，不過陳態度強硬，昨發臉書稱自己是成年人，提告無需柯P同意，被問及是否溝通無效？柯文哲說，他昨天有問太太，「要告人家是不是要通知我一下？」不過他也知道陳佩琪個性很強，還是會再試著溝通。

話鋒一轉，柯文哲強調，去年世大運結束後，他遭受很多不實新聞的攻擊，政論節目又拿假新聞去討論，變成惡性循環，且每天抹黑、抹紅，看民調還是有效。像是世大運閉幕的黑衣人事件，場內是憲兵跟國安局在處理，他卻被栽贓，被媒體打了1個月。

最近又冒出一張照片，明明是他與議員黃向群的哥哥合照，卻說他到大陸去見胡錦濤文膽辛旗，講的好像去勾結共匪一樣，最離譜的還有「郭柯配」，稱郭台銘跟柯文哲要選正副總統，「拜託，我一次都沒見過郭台銘」。

另外，2014年擔任柯競選總幹事的姚立明，曾在節目拿一張500萬收據，直指柯選舉經費項目交代不清。柯今不滿說，他拿500萬收據晃一晃，最後又說那是道具，讓他一直耿耿於懷。他暗批姚，4年前3次競選經費的公開記者會都是他主持，今天竟出來說競選經費有問題，這太扯了，「這件事讓我對人性非常失望」，也因為這樣，到現在他還沒有開始募款選舉經費。

不過，陳佩琪澄清喊告對柯有好處，為什麼要勸太太不要告？柯文哲說，每間都要告，告得完嗎？他直言，如果是他個人，看一看嘴巴念念就算了，但他們家的錢都是陳佩琪在管，講到經費等於踩到她的地雷，算他們運氣不好。

媒體問及，柯2014年捐出款項和罰款繳的錢，最後似乎超過收到的選舉補助款？柯解釋，上次選舉他提早停止募款，以為錢應該夠了，但最後人家丟出一堆帳單來，不可能不付，最後就超過一點，但也還好，他和太太都是台大畢業，當了30年醫生，家裡有幾千萬很正常啊，媒體都是亂打一通，兩個台大醫生多年來沒什麼花費，財產要上億也有可能。

(中時 )

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