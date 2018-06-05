核能學會：勿將核四燃料運出台灣

2018年06月05日 12:05 中時 廖德修

核能學會今天舉行記者會，理事長李敏表示，台電7月起將核四廠尚未使用的燃料送到美國，暫時儲存還是進行拆解，目前無法得知。燃料的帳面價值81.6億、運費6.97億元。如果將來要進行拆解，還要花28億元；拆解回收鈾的預估售價為32.4億，比運費與拆解花費還少。燃料外送所造成的直接損失超過84億，更讓核四廠商轉更為遙遠，核四廠3000億的投資也將泡湯。

李敏說，民進黨在選前奢言台灣沒有核電不會缺電，10年內電價也不會調漲。當選後即一意孤行的推動「非核家園」政策，僅僅兩年已讓台灣陷於缺電窘況，每天生活在限電與斷電的陰影下，電價也因國際化石燃料的價格攀升而調漲；國外媒體更預言台灣的電力供應問題會持續一段時間，已嚴重影響國內外企業投資的意願。

核能學會強調，如果核四廠沒有在民進黨帶頭抗爭下封存，核一廠也順利進行執照更新，台灣目前不會缺電；即使2025年的再生能源的建設能夠達標，以綠代核的風電太陽能都在中南部，也解決不了北部供電缺口。最新的民意調查顯示，台灣57%的人贊成使用核能發電，年輕人支持核電的比例更高達7成。如果將核四燃料送出國，將剝奪台灣利用核四廠解決缺電與南電北送問題的選項。核四廠退役廠長王伯輝也表示，把燃料棒送出國是不智之舉，據他所知，很多台電人都反對此一作法。

此外，有人在政府「公共政策餐與平台」提案「暫緩將核四燃料棒送出國 ，並請台電為全國人民舉辦公聽會說明為何需要將燃料棒急著送出國」，獲得近6000人的連署。依據「公共政策網路參與實施要點」規定，台電公司原定 6月1日前提供正式回應。但遲至6月4日才說因部分資料尚在整理中，將於8月1日前正式回應。燃料7月已經上船，8月才回應是否要辦公聽會已太遲了。

(中時 )