從「虎嘯龍吟」看三國風雲 歷史老師獨家分析

2018年06月05日 12:00 中時電子報 綜合報導

針對軍師聯盟2的主軸，歷史老師曹若梅提出獨家分析。（圖／中視提供）

眾所期待的中視大戲『軍師聯盟2虎嘯龍吟』將在6月18日晚上八點正式推出，針對軍師聯盟2的主軸，歷史老師曹若梅提出獨家分析，她強調這部戲主要鋪陳在曹丕稱帝，蜀漢、東吳相繼建國，三國鼎立的局面正式形成。

但是，曹丕年僅40駕崩，23歲的曹叡即位，不得不倚重前朝元老司馬懿，此時諸葛亮志在北伐，曹叡既要力抗蜀軍，還要完成自武皇帝曹操、魏文帝曹丕一統天下的遺願，司馬懿肩負著梳理內政、統御軍隊的重責，可謂是任重道遠；更為艱鉅的挑戰，是應付生性多疑的曹叡，以及所有曹氏宗親的排擠，『虎嘯龍吟』裡的司馬懿個性丕變，逐漸醞釀出屠戮異己的野心，劇情的編排絲絲扣人心弦。

蜀、魏對峙的經典橋段，當屬『空城計』之役，史家無法詳查此役的確切時間，以及西城的真實位置，但是，經由『三國演義』的描述，『空城計』成為膾炙人口的歷史故事，『虎嘯龍吟』卻顛覆了過去大家對兩位主角的印象。

傳統的『空城計』是把諸葛亮神格化，只見他從容不迫，有恃無恐的焚香撫琴；而司馬懿則被妖魔化，面對足智多謀的諸葛亮，司馬懿顯得昏懦無能，竟然驚恐的落荒而逃，正如曹叡所說：「一張琴、一個人、一座城，嚇跑我15萬大軍！」

『虎嘯龍吟』中的『空城計』，把兩位主角人性化，諸葛亮撫琴時手指顫抖，汗濕衣襟，內心忐忑；而司馬懿深知自己存在的價值，完全繫於諸葛亮的倖活，劇情安排兩人隔城遙望，心神隔空交會，司馬懿養敵自重，必須保全諸葛亮，避免陷入鳥盡弓藏的下場。

所以，當兒子看出破綻，詢問西城是否為空城時，司馬懿驚惶至極的眼神，正透露出他的擔憂。演員深刻的詮釋了劇中人的思維，司馬懿也道出他對諸葛亮的敬重：「廉潔、愛民。」足以發人深省。

司馬懿在曹操掌權時入仕12年，曹丕在位時輔政7年，如今曹叡執政，他仍舊遭遇主上猜忌，難脫異姓家奴的卑微。曹叡亡故時年僅36歲，8歲的養子曹芳繼位，輔政的曹爽甚至把司馬懿當成家賊，不斷的防範、迫害，司馬懿進退維谷，數十年來累積的政治資本，讓他決定放手一搏，加之以曹爽行事乖張，司馬家族志在奪權，諸多謀略因之而起，連司馬懿的寵妾柏夫人都被蒙在鼓裡。

西元249年的政變，司馬懿誅殺曹爽全族，牽連者眾，正如他在劇中所言：「做了一輩子別人的手中刀，這一次我是執刀人！」此時的司馬懿年逾古稀，與其說是他一手策畫了政變，倒不如說是大勢所趨。例如司馬家族在都城洛陽訓練死士3000人，竟然無人舉發，朝野坐視司馬師、司馬昭兄弟意圖不軌，豈不是天意使然？『三國演義』形容司馬懿生有鷹視狼顧之相，素有謀反之心，對他的評說似乎是惡意扭曲了。

司馬懿畢生縱橫政壇，偽裝的功夫深沉，年輕時為了躲避曹操徵招而裝病，晚年時為了防範曹爽加害而裝病，吳秀波演來揮灑自如。他的次子司馬昭年紀輕輕便顯露陰毒之貌，因為俗話說：「司馬昭之心，路人皆知。」司馬昭的兒子司馬炎在西元265年篡位稱帝，建立西晉政權，之後的『八王之亂』，實因司馬倫野心勃勃，攪動風雲導致內亂，柏夫人所生的司馬倫，在劇中目光凜冽，令人不寒而慄。

歷史劇的編排必須言有所本，還要兼顧劇情張力，道具、場景的考證更為費時，細節絲毫不得疏漏。劇中的曹丕嗜食葡萄，甄宓的個性溫婉，鄧艾善繪地圖，何晏的膚白勝雪…，這些都是史料所載。至於司馬懿飲用了冰窖冰水製成的飲品而身體不適，雖是編導酌加的新梗，但是根據史實，當時豪宅府邸取用冬日結凍的洛河河水置入冰窖，以備來年炎夏消暑之用，這種冰磚只能降溫不能飲用，忠僕侯吉忙中有錯，不免引人發噱了。

(中時電子報)