MLB》史坦頓開轟後示威 老虎投手：像孩子一樣

2018年06月05日 12:05 中時電子報 蔡銘仁

史坦頓(Giancarlo Stanton)現在打擊時，會戴上護顎的「U型打擊頭盔」，就是2014年時被菲爾斯(Mike Fiers)打中臉報銷，時至今日，史坦頓轉戰洋基，菲爾斯則到了老虎，兩人今(5日)再碰頭，未料，菲爾斯又賞史坦頓一記觸身球，這回史坦頓沒退場，更用陽春炮當「回禮」。

時間倒轉到2014年9月11日，當天馬林魚對戰釀酒人，菲爾斯掛帥主投，前2次和史坦頓交手，解決他1次、1次被敲安。結果到了5上，2出局一三壘有人，史坦頓第三度上場，菲爾斯一記88英里速球，不偏不倚打中史坦頓左臉；史坦頓隨即倒地，當下就被抬出場，到球季結束未再回歸。

自那之後，兩人直到今天才又於球場上對決，史坦頓首打席吞K；但3上第二打席，跟四年前一樣是2出局一三壘有人，這回史坦頓又被菲爾斯砸中手肘。或許是想起當時的陰影，史坦頓走向一壘時，表情有些不悅的看著菲爾斯，口中念念有詞，險些引爆衝突。

史坦頓挨砸後，繼續留在場上，且這回他強勢反擊；6上史坦頓第3個打席，在2好球絕對落後情況下，逮中菲爾斯的曲球，轟出左外野456英呎陽春炮。值得注意是，史坦頓打出球後，目送著球飛行，看到球越過全壘打牆後，右手一舉，擺明就在向菲爾斯示威。

挨砸下一個打席，史坦頓6上轟出陽春炮。(美聯社)

「我知道他很不爽，但那樣的行為，簡直像是個小孩。」菲爾斯賽後表示，任何有看比賽的人都能明白，他沒有故意要砸史坦頓，史坦頓的動作，展現他是怎麼樣的人。不過講到菲爾斯，史坦頓直言，無論他是不是故意砸人，被菲爾斯砸到，都很難保持冷靜。

史坦頓至今，對當時的事件仍有陰影，「無論過幾年，這不會讓人感到開心，我沒辦法只是走向一壘，然後當做什麼都沒發生。」事實上，2014年事發當時，菲爾斯在場上顯露懊悔模樣，也透過推特公開向史坦頓致歉，期望他盡快康復，顯然這一切的努力，史坦頓並不領情。

不過，史坦頓雖在跟菲爾斯的恩怨上，開轟扳回一城，但卻沒能助洋基贏球。最後，菲爾斯用5.2局失2分好投，拿到本季第5勝，同時也中止洋基的五連勝；史坦頓3打數1安，那支陽春炮是他這場比賽唯一的安打。

(中時電子報)