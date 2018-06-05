全台最速報》F-16墜毀五分山 軍方：找到飛官13塊血塊

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中時電子報
綜合報導

◎F-16墜毀五分山 軍方：找到飛官13塊血塊

漢光演習昨（4）日舉行，未料就發生墜機憾事！空軍少校飛官吳彥霆駕駛的F-16戰機於下午1時許，不慎撞擊新北市瑞芳區的五分山壁，因此殉職。搜救人員今（5）日清晨5時30分出動3隊、122人繼續搜救，並指出昨日已找到13塊血塊，以及大量飛機殘骸。

◎核二2號機預備再起動 新北重申安全也要面對核廢

行政院原子能委員會於4日到核二廠對再起動最後檢視，最快今天同意核二廠2號機再次起動。新北市朱市長今天在市政會議時強調，不反對核二廠2號機再次起動，但對於核能安全，請台電公司及相關單位必須嚴格監督及把關，對於核廢料的處理，一定要積極面對，大台北地區絕不能成為核廢料最終處置場。

◎澎湖一夜２起意外 照海捕魚溺水 １死１失蹤

正值澎湖海鮮盛產季，潮間帶漁撈活動夯，4日深夜澎湖連續發生兩起民眾照海溺水事件，鳥嶼鄉80歲魏蔡樹梅當場死亡，西嶼鄉53歲呂美玲落海失蹤，目前仍積極搜尋中。

◎台南東區暗夜火警 9人送醫

位於台南市東區勝利路的連棟住商大樓5日凌晨傳出一聲巨響後，隨即竄出火苗，火勢殃及5棟大樓，不少民眾受困，台南市消防局前往灌救，破壞鐵捲門後進入火場搜救，30多分鐘撲滅火勢，並協助16位民眾脫困，其中9人因濃煙嗆傷、呼吸不適送醫治療，幸無大礙。

(中時電子報)

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