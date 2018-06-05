續集《與神同行：最終審判》曝光　陰間使者槓上「家神」馬東石

《與神同行：最終審判》台灣版前導海報。（采昌提供）

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台灣影史最賣座韓片《與神同行》，續集《與神同行：最終審判》確定將在父親節於全台盛大上映，台灣版前導海報也在今日於全球同步曝光，海報上3位陰間使者河正宇、朱智勛、金香起帥氣再現，嚴肅的神情配上煉獄般的地獄之火背景，讓人好奇3人帶領亡者的審判後續將要如何繼續發展下去。

隨著前作男主角車太鉉投胎轉世，續集演員陣容將加入曾在《屍速列車》中一拳擊飛喪屍的「地表最強大叔」馬東石，尤其他在前作最後的客串現身讓人驚喜萬分，更期待這回「扶正」成為主要角色。

據悉，3位陰間使者在續集也會非常忙碌，不僅將帶領第49位「貴人」金秀鴻進行地獄審判，他們同時也發現人間有一位「家神」馬東石，試圖把早該陽壽已盡的老人強留人間，陰間使者為了帶走該名老人，開始與家神展開激烈決鬥，而在這個過程之中，3位陰間使者千年以前的前世之謎也將被一一揭開。

《與神同行》以輪迴轉世為題材，結合一流演技派卡司、史詩般的奇幻場景、媲美好萊塢的震撼特效、驚險萬分的動作對決，以及感人催淚的劇情，去年底在台灣上映，就成為全民運動，全台最終票房熱賣直逼4.9億元，不僅成為台灣影史最賣座韓片，更是南韓影史賣座電影亞軍。《與神同行：最終審判》8月8日在台上映。

(中時 )

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