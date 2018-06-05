信義豐丘聯外道路通車 鄉代主席邱瑞榮公開支持林明溱

信義鄉豐丘部落聯外道路拓寬、改善啟用通車。（沈揮勝攝）

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通車典禮中，鄉代主席邱瑞榮（右）公開宣示支持縣長林明溱（左）連任。（沈揮勝攝）
信義豐丘聯外道路通車 鄉代主席邱瑞榮公開支持林明溱

信義鄉豐丘部落聯外道路拓寬改善工程，5日上午由南投縣長林明溱、鄉長史強、鄉代會主席邱瑞榮共同主持啟用通車儀式；典禮中，上屆縣長選舉支持綠營的邱瑞榮，公開表態「請大家把選票投給最認真的林明溱縣長」，讓他順利連任，繼續為縣民與鄉親作更多的服務。

邱瑞榮呼籲信義鄉親，一定把票投給對信義鄉最有利、幫忙最大的林明溱縣長。他的認真沒話講，為了表示對他的肯定與尊敬，這次縣長選舉，票一定要開得漂亮！邱瑞榮謙稱，自己並不是很喜歡拿麥克風，但這次一定要誠懇地對大家講，要全力支持林縣長。

信義鄉豐丘部落聯外道路，從入口到部落長約1公里、路寬約6.5公尺，但其中有一段約80公尺長太過狹窄、路寬只有3公尺半，幾十年來大型貨車或遊覽車，不但沒辦法會車，也因為太陡峭，行駛上也不方便。鄉長史強去年向林明溱反映，縣府撥款400萬元，4月完成拓寬與改善、6月5日通車啟用。

縣議員陳淑惠、信義鄉農會祕書辜麗華與企劃部主任全志堅、立委許淑華信義鄉辦公室主任吳瑞龍、原民局長張子孝、縣議員蕭志全服務處祕書曾志煜，以及鄉代林麗英、鄉代會祕書陳鴻鎮等，近百佳賓共襄盛舉。

信義鄉農會企劃部主任全志堅說，豐丘部落聯外道路，常見遊覽車及運送蔬菜的卡車進出，路況有盲點，已存在多年，所幸縣長與鄉長努力爭取與幫忙，迅速改善，對鄉親及地方產業幫助很大。

(中時 )

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