四技二專甄選第一階段篩選 通過率8成8

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旺報

四技二專甄選入學招生第一階段篩選結果於5日早上10點公告，技專校院招生委員會聯合會提醒，107學年度備審資料已全面網路上傳，考生須依規定時間及方式完成第二階段報名作業。

聯合會5日早上10點在四技二專甄選入學網頁公布第一階段篩選結果，考生除了可至四技二專聯合甄選委員會網頁查閱，應屆畢業考生亦可向原就讀學校查詢。

107學年度四技二專甄選入學招生提供4萬7475名招生名額，完成第一階段報名人數6萬5670人，每位考生至多可報名3個校系科（組）、學程志願，107學年度共計5萬8114人通過第一階段篩選，篩選通過率88.5%，較106學年度約減少1.2%。

107學年度第二階段備審資料已全面辦理網路上傳，上傳截止日由各校自訂。聯合會將考生操作上傳過程及考生常遇的問題製成Q＆A，另製作操作手冊、報名簡易流程圖及教學影片，公布在招生官網上，提供考生操作時查閱參考。

聯合會提醒考生，考生須詳閱「各校系科（組）、學程甄選辦法」，務必依各校系科（組）、學程所訂截止日24:00前完成第二階段報名（含備審資料網路上傳）。各校系科（組）、學程所訂之備審資料之「必繳項目」及「選繳項目」，考生須將每個項目分項製作成PDF檔案後，再逐一上傳。分項上傳後，系統會自動在每個檔案前加上項目分隔頁，提供甄試校院易於閱覽每一個檔案，因此考生上傳資料時，須依項目逐一上傳，不可一次上傳所有檔案。

上傳資料時，檔案格式和大小請依照規定。上傳檔案限用PDF格式，且每個項目檔案上限為5MB為原則，每個校系所有審查資查項目檔案總容量上限10MB。檔案上傳後，系統會出現檢視欄，考生可檢視上傳的檔案，只要還未執行最後確認動作前，都可以重新上傳更改檔案，但已完成上傳確認後，就不得再重傳更改資料。

聯合會提醒考生，上傳備審資料後，務必再次進入備審資料上傳系統，查看校系（組）、學程之確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功完成上傳。

完成第二階段報名之考生另可依各校系科（組）、學程所訂時間至各甄選學校網站查詢第二階段指定項目甄試名單、甄試時間、地點等相關資料。

(旺報 )

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