高三女床照外流遭批「北港香爐」 搞鬼的人竟然是…

2018年06月05日 12:38 中時電子報 張國欽

一名高三女在臉書被人騷擾，憤而提告，將沒想到搞鬼的人竟是女同學將偷拍的穿著內衣趴在床上照片，拿給男友po上網。(示意圖/shutterstock)

一名林姓高三女生去年初在臉書被人騷擾，憤而提告，沒想到搞鬼的人竟是閨密陳姓女同學。原來陳女的廖姓前男友與林女男友是麻吉，廖男認為林女讓好友戴綠帽，於是到臉書「靠北女友」PO文指控林女劈腿約砲，還附上林女僅穿著內衣趴在床上的照片，害林女被不少網友騷擾。

廖男PO文說，因林女的砲友想追他前女友，把一系列床照傳給他前女友想炫功夫，他前女友看不下去才告訴他這一切，廖男還在文中奉勸好友「傻小子醒醒吧，北港香爐眾人朝聖，花點香油錢誰都可以插，別為這種女生繼續付出癡心了」，隨文還附上一張女子趴在床上，僅穿著內衣和牛仔短褲的照片。

林女提告後，檢警查出，廖男PO文內衣床照，是陳女拿給廖男，留言區的臉書連結，也是陳女PO的，陳女還將廖男的PO文分享到自己的臉書，並辱罵林女「一婊人殘樣」。儘管陳女否認，但檢警拿出陳女的臉書帳號證明截圖留言的人就是她，士林地檢署因此將陳女依加重誹謗等罪起訴，廖男則由苗栗地檢署偵辦中。

起訴書指出，廖姓男子去年1月間在臉書「靠北女友」，匿名發表PO文指稱，他的朋友是職業軍人，和就讀高中三年級的林女交往1年，「但是女生朋友們看不下去了，跟我說，我朋友在部隊留守被操到累昏的同時，那個女生也被學弟X的不知去向！」還說，會知道這些，因為他的陳姓前女友是林女的同學。

據蘋果日報報導，林女因臉書突然遭多名陌生網友騷擾，才驚覺自己照片遭PO網公審，報警提告才得知，竟是自己的同學搞的鬼，而廖男隨文附上的照片，是先前她和陳女到另名同學家過夜時，被陳女偷拍的，陳女當時將照片給廖男，當時雖覺得不妥，但顧及同學情誼並未追究，沒想到竟遭同學背叛。

陳女到案後，坦承林女的照片是她偷拍，但辯稱「我貼的連結又不是她的臉書」，又稱不記得自己有留言，還裝傻有用自己的臉書帳號留言。因有截圖為證，檢方因此將她起訴。

(中時電子報)