走入基層傾聽民意 侯友宜與45里長座談

新北市長參選人侯友宜5日與板橋區45位里長座談，傾聽基層心聲。（吳岳修攝）

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吳岳修

面對對手蘇貞昌陣營口水不斷，國民黨新北市長參選人侯友宜選擇走入基層、傾聽民意，5日上午與板橋區45位里長舉行座談會，多位里長提出基層工作經費使用、公托、停車問題，侯友宜一一記錄回應，他強調認同里建設經費應用在市民身上，只要不涉及違法，他一定支持、給方便。

5日上午在新北市議員曾煥嘉服務處舉行里長座談會，前立委林鴻池、曾煥嘉及板橋區後埔、埔墘45位議員踴躍出席，包括光復里長吳建和、仁愛里長周建興、光仁里長謝昌佳等多位里長，向侯友宜提出新北市升格後預算、公共托育、埔墘停車場不足等地方建言。

侯友宜回應，板橋區人口多，里長第一線壓力大、最辛苦，朱市長七年多來和里長做了很多事情，如板橋區興建七個停車場、七個老舊校舍改建、國民運動中心、活化435藝文區，五個公共托育中心、一間公共托老中心等，現在市民要求多元，里長做事應更有彈性，才能面對市民時提供快速服務。

侯友宜説，托嬰問題不解決、年輕人根本就不敢生，新北市是目前全國做最好的，但還是不夠。未來會加強閒置空間如老舊教室改建成托育空間；新北市升格後，經費大部分用在建設如三環三線、運動中心，尤其環狀線一階預計年底會試車，相信新北市城市風貌會有顯著改變。

至於埔墘當地停車場不足，侯友宜也說，興建停車場有成本考量，但最重要的是市民有需要及必要，未來會與有關部門研議，評估埔墘國小是否能興建停車場。

(中時 )

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