《與神同行：最終審判》前導海報曝光！３陰間使者帥氣再現

2018年06月05日 12:36 中時 黃雯犀

台灣影史最賣座韓片《與神同行》續集《與神同行：最終審判》將在8月8日父親節於全台盛大上映，台灣版前導海報今（5）日曝光，三位陰間使者河正宇、朱智勛、金香起帥氣再現，嚴肅的神情配上煉獄般的地獄之火背景，讓人好奇三人帶領亡者的審判後續將要如何繼續發展下去。

值得一提的是，前作《與神同行》曾因都暻秀正名為「都敬秀」引發網友瘋狂熱議，隨著本片前導海報釋出，韓方也趁此機會再將三位男演員朱智勛、馬東石、金東旭的漢字寫法作出正名，也請影迷以後改用正確寫法來稱呼三位男星。

《與神同行》以輪迴轉世為題材，結合一流演技派卡司、史詩般的奇幻場景、媲美好萊塢的震撼特效、驚險萬分的動作對決，以及感人催淚的劇情，去年底在台灣上映，全台最終票房熱賣直逼4.9億元，不僅成為台灣影史最賣座韓片，更是南韓影史賣座電影亞軍。

隨著前作男主角車太鉉投胎轉世，續集《與神同行：最終審判》演員陣容將加入曾在《屍速列車》中一拳擊飛喪屍的「地表最強老公」馬東石；尤其他在前作最後的客串現身讓人驚喜萬分，更期待這回「扶正」成為主要角色的精采表現。

據悉，三位陰間使者在續集也會非常忙碌，不僅將帶領第49位「貴人」金秀鴻進行地獄審判，他們同時也發現人間有一位家神，試圖把早該陽壽已盡的老人強留人間。陰間使者為了帶走該名老人，開始與家神展開激烈決鬥，而在這個過程之中，三位陰間使者千年以前的前世之謎也將被一一揭開。

(中時 )