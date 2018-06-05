駁韓國瑜變老變窮說 張家興：「高雄促參招商遠勝新北」

2018年06月05日 12:39 中時 李義

高雄市政府新聞局提供

高雄市政府新聞局長張家興5日針對韓國瑜接受媒體專訪時，指變老變窮說法提出反駁，張說，這是惡意指控，並反批新北市的青年移出及老年增加人口都是六都之最，促參招商成績更遠不及高雄，在國民黨長期治理之下的新北市，才是真正的又老又窮。

張家興揶揄說「奉勸韓國瑜不只要衝選舉，也別忘了補充正確的市政知識」，惡意的政治操作不僅傷害了高雄市民，也否定市府團隊12年來的努力，更顯示他對市政的錯誤認知。

張家興表示，國民黨長年忽視區域平衡，又倉促推動六都升格，高雄市政府不得已舉債是為了弭平高雄縣市落差，又積極完善基礎建設、改善投資環境。

在財政紀律上，陳菊任內債務還本及償還勞健保已償還1208億元，年度舉債更連續7年下降，去年更達成市長民選24年以來首度零舉債，並實質還本10億元、收支賸餘2億元。

他並以具體數據駁斥，舉人口結構從2010至2016年，新北市25至34歲青年人口減少11.8萬人、60-69歲老年人口增加19.3萬人，均為六都之最。

而高雄持續營造穩定就業環境，失業率由5.9％降至3.8％，代表減少2.7萬個失業人口，同時，勞保投保人數增加14.7萬，投保平均薪資也位列六都中段班，顯示高雄經濟轉型已見初步成效。

他還把新北與高雄的招商表現拿來比較，市長陳菊任內促參招商高達千億，近3年促參簽約金額也均在百億以上，2015年達260億為六都第一；反觀新北市簽約金額不到高雄一半，2016年更只有高雄的1/5，2017年排名即將公布，今年高雄的簽約金額更有望超過300億元，經濟態勢持續攀升。

張家興強調，高雄市是六都中唯一與縣合併的直轄市，縣市基礎建設落差極大、治理面積大幅增加18倍，但中央補助不增反減，考量高高平等之建設需求，不得以舉債建設作為因應措施。

(中時 )