路斯明在「情敵」面前向她求婚！相隔10年再度對立

2018年06月05日 12:49 中時 黃雯犀

楊丞琳在劇中騎車卻摔個狗吃屎。照片提供／八大電視

路斯明在《前男友不是人》裡飾演體貼暖男，包容女友楊丞琳對舊情人放不下的心情，卻大方在情敵藍正龍面前，向楊丞琳求婚。兩位型男從十年前「波麗士大人」結緣，這回又再度交手對戲，有趣的是，藍正龍和路斯明當年分別飾演警察和軍火商，這次戲裡是前、現任男友身分，雙方的角色立場依舊對立。

楊丞琳和藍正龍在《前男友不是人》重返青春，一起放風箏、騎單車甜蜜約會。劇中，藍正龍在教楊丞琳學騎腳踏車時，誤以為對方已學會，所以放手不扶她，沒想到意外導致心儀的女孩摔車跌倒。拍攝當下，楊丞琳連人帶車倒在地上，還不忘自嘲:「在男友面前摔成這樣也太好笑啦！」而一旁的藍正龍則是父愛噴發，立馬聯想到寶貝女兒，「這如果是我女兒(摔倒)，我頭皮都發麻了！」，透露只要女兒一跌倒，他就會因為擔心，整個神經緊繃。讓楊丞琳順勢開玩笑指著和藍正龍女兒一樣的妹妹頭造型:「我就是他女兒，放大版的！」

新戲目前播出3集，在亞洲已獲得千萬的點閱次數，近期也與LINE合作，推出專屬貼圖，除了酷酷的藍正龍難得賣萌道「對不起」之外，楊丞琳也獻出甜美笑容，給粉絲活力十足的「加油」，並將重現劇中女主角嘟嘴任性的俏皮模樣。

(中時 )