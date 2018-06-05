通通都不用錢！2018花博豐原展區葫蘆墩公園免費入場

市議員陳清龍5日質詢時為民請命，建議市府在花博展區、豐原北坑巷、后里觀音山步道都設置廁所，小細節處更注意，反而能獲得更高評價。（陳世宗攝）

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2018台中世界花卉博覽會年底登場！其中豐原展區的葫蘆墩公園軟埤仔溪流域日前辦理龍舟賽，吸引許多人到場觀賽。市議員陳清龍5日為民請命，爭取葫蘆墩公園花博展區，能夠免費開放民眾自由入園；交通局長王義川表示，「不只在地居民免費，全地球人都免費！」

市議員陳清龍最近剛拿到花博卡5日質詢時說，花博卡享有1天免費暢遊3展區的優惠，但豐原展區的葫蘆墩公園本來就是豐原人的活動場域，他接獲很多附近居民反映，因葫蘆墩公園變成花博展區造成沒地方運動；希望豐原葫蘆墩公園能夠開放免費入園，嘉惠豐原鄉親。

交通局長王義川指出，豐原展區全部免費入園，他本來是要等由市長林佳龍來宣布，但在陳清龍議員質詢下提前讓消息曝光；肯定地說：「不管是豐原人、台中人、外地或外國遊客，只要到葫蘆墩公園賞花博就是免費」。只有后里及外埔園區需要門票。

王義川強調，只是考量花博期間的人潮，市府還是會採取總量管制，除了花博卡享有的1日（次）免費入園（不限外埔或后里展區），大家都可以免費而悠閒、自在地從豐原葫蘆墩公園第一區逛到第五區，體驗水岸花都的美。

陳清龍建議請觀光旅遊局研議串連其他周邊景點，並規畫接駁專車與汽機車停車場，讓遊客都能盡興悠遊豐原、后里知名景點；為體貼民眾需求，建議市府在花博展區、豐原北坑巷、后里觀音山步道都設置廁所，方便民眾需求。

(中時 )

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