大陸要求外籍航空公司更改台灣標注 美國航空：不修改

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大陸民航局4月致函44家外國航空公司更改台灣等地的標注，5月25日已有18家完成修改，其餘延期2個月。路透社於當地時間4日報導稱，澳洲航空在澳洲雪梨舉行的國際航空運輸協會（IATA）年度會議上表示，將遵照大陸政府要求，將台灣標注為「中國領土」。不過，美國航空明確表示，將遵照美國政府的要求，不修改涉台標注，「現在這是我們政府和他們政府之間的問題。」

大陸《環球時報》報導指出，大陸民航局4月致函44家外國航空公司，要求在5月25日之前糾正對台灣、香港及澳門等地的錯誤標注。截至5月25日，已有18家完成了整改，26家因技術原因申請延期並承諾整改，承諾整改完成時間最晚為7月25日。

並引述路透社4日報導稱，澳航和其他一些航空公司此前曾向中方申請延長截止日期，以決定如何回應中方的要求。4日，在澳洲雪梨舉行的IATA年會上，澳航首席執行官阿蘭·喬伊絲表示，該公司將配合中方要求做出修改，「我們決定滿足這些要求，但這需要一定時間」。

澳航國際集團CEO愛麗森·韋伯斯特強調，做出上述決定沒有受到來自該集團合作夥伴——中國東方航空的影響。她解釋說，「這不僅僅是澳航一家公司，整個澳航集團必須做出修改」。她補充說，基於澳航網站的技術原因，「我們需要時間來確定修改的內容並將其嵌入程式」。

報導稱，加拿大航空、德國漢莎航空、英國航空等都已經應中方要求做出了修改。加拿大航空CEO卡林·羅文斯庫在IATA年會上表示，「這是一個困難且敏感的決定，我們的態度是配合中國政府的要求」，「這不是一個政治決定。航空公司已經有足夠多的問題需要應對了。」

報導指出，美國航空公司仍然拒絕更改官網上的錯誤標注。美國航空CEO道格·派克4日在雪梨表示，該公司已收到中國方面的通知，但「美國政府已經就此做出回應，我公司決定遵照美國政府的指導，現在這是我們政府和他們政府之間的問題。」

(中時 )

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