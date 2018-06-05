防災新里程碑！國震中心打造全台第一個橋梁防災系統

2018年06月05日 13:20 旺報 李侑珊

國家實驗研究院地震工程研究中心（國震中心）開發「橋梁全生命週期防災管理系統」，不但平時可進行自動化的橋梁安全評估，更可在災害發生前，由先進的橋梁全自動監測系統，及時提醒橋梁管理單位因應。（國研院提供）

台灣天然災害多，橋梁健康安全面臨地震、颱風、洪水、山崩、土石流及腐蝕老劣化等多種災害風險的高度威脅，必須建立完善防災管理系統，才能有效降低橋梁破壞的可能，國家實驗研究院地震工程研究中心（國震中心）開發「橋梁全生命週期防災管理系統」，不但平時可進行自動化的橋梁安全評估，更可在災害發生前，由先進的橋梁全自動監測系統，及時提醒橋梁管理單位因應。

國研院國震中心以人體健康管理照護思維發展出的「橋梁全生命週期防災管理系統」，研發過程中廣納許多橋梁管理養護單位與相關工程顧問公司的建議，並藉由數次現地橋梁檢測實務試辦作業，取得系統開發回饋意見進行改版修正，確保本系統成果可以滿足橋梁防災管理需求，以及符合工程實務使用性。

未來國震中心將積極推廣此研究成果至橋梁管理養護單位和相關工程顧問公司，並充分利用機會向國際推廣，期待成為橋梁健康安全防災管理全新里程碑。

國震中心表示，傳統橋梁檢測照片和檢測資訊是不同的檔案，工程師在整理資料時經常遇到困難且容易出錯。國震中心首創將「詮釋資料」（Metadata）資訊技術應用於橋梁檢測記錄上，讓每張橋梁檢測相片檔案都可以附加必要的檢測資訊，大幅降低橋梁檢測資料彙整上的困難度。

彙整所有照片與資訊後，即可得到依時間序列排序的完整橋梁檢測履歷，由系統計算橋梁各種特性的指標分數，進行自動化的橋梁危害度分析評估排序，做為橋梁管理單位排定維護與補強順序的參考。

國震中心指出，此檢測履歷也可結合地震與颱風洪水等災害事件的資訊，在地震及颱風洪水發生後，迅速分析出可能受損的橋梁，通知相關單位進行災後特別檢測，並在必要時實施封橋作業，避免斷橋危害民眾安全。

國震中心組長、台北科技大學土木系教授宋裕祺說，台灣橋樑面臨諸多天災威脅，像是在2008年，辛勒克颱風造成后豐大橋斷裂，兩輛車煞車不及，因而衝入大甲溪，造成民眾傷亡，為避免類似情況發生，國震中心以身體健康管理照護思維，完成「橋梁全生命週期防災管理系統」，改善橋樑健康檢查流程，檢測人員只要攜帶行動裝置，根據檢測橋樑實際狀況填寫電子表單。

宋裕祺也提到，這項系統在災害發生前與發生時，可快速診斷橋梁狀況，並能即時提醒管理單位因應，以降低受災風險，未來則可積極配合政府新南向政策，協助東南亞國家，提升橋樑安全防災能力。

(旺報 )