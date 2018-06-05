猛秀拳頭！美兩架B-52轟炸機逼近南沙群島

美國空軍B-52轟炸機5月3日的資料照。（美國空軍）

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中時電子報

一名五角大廈官員說，兩架美國B-52轟炸機周一飛近南海充滿爭議的南沙群島。

據CNN新聞網5日報導，就在前兩天，美國防長馬提斯（James Mattis）高分貝直指北京將南沙島礁軍事化，並譴責它在印度洋-太平洋海域「進行恐嚇和脅迫」。此外，他也表明，美國沒打算要離開南海，也因此激怒中方，發出強烈的回應。

知道這項原始飛行任務的五角大廈官員說，具有核攻擊力的B-52轟炸機距離南沙群島約20英里（32公里）。

不過，美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）發言人海特（Victoria Hight）否認B-52飛近南沙群島。

而五角大廈發言人羅根（Chris Logan）說，駐在關島的兩架B-52是在執行「例行任務」，從美國安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）飛到位於英屬印度洋地牙哥加西亞島的「海軍支援設施」。他指出，這行動是美國太平洋司令部「轟炸機續刷存在感」（Continuous Bomber Presence, CBP）任務的一部份，以維持美軍的戰備力。

羅根說，自從2004年3月起，美國太平洋司令部就根據國際法，按慣例執行CBP任務。

「別搞錯了，美國會待在印太，」馬提斯上周六在新加坡的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中說，「這是我們首要的戰區」。

雖然川普政府力促北京就北韓核談事務合作，但五角大廈最近卻頻頻卻加強口頭火力，警告中方別再繼續將南海島礁軍事化。

據CNN新聞網1日報導，當美國參謀首長聯席會議主管麥肯錫（Kenneth McKenzie）被問及，美國若要「毀掉」（blow apart）中國充滿爭議的南海人造島，究竟具備多少戰力時，他回答道：「我只能告訴各位，美軍在西太平洋奪下小島的經驗豐富。」

(中時電子報)

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文章來源：US B-52s fly by contested islands amid rising tensions with China

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