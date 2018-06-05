中市神岡中山路、神清路及三民南路 啟動路平

2018年06月05日 13:27 中時 盧金足

台中市政府建設局持續推動路平專案，其中，神岡區中山路(神圳路至三民路)、神清路(中山路至中正路)、三民南路(中山路至神林路)的人行道及路基改善工程已完工，即日起進行路面刨鋪作業；而神清路(圳堵營區前道路)預計7日施作刨鋪工程，施工期間每日早上8時至下午6時實施單線道路、雙向管制通行，公車仍依原路線時段行駛不受影響。

建設局表示，神岡區中山路、三民南路、神清路位於神岡市中心，市府除於日前先將位於中山路的神岡國小旁人行道翻修完成外，也規劃進一步施作路面刨鋪工程，將狀況較差的路段一次改善，提供地方居民嶄新的用路環境。

中山路(神圳路至三民路)改善總長度約177公尺、寬度約8公尺，三民南路(中山路至神林路)改善總長約167公尺、寬約13公尺，神清路(中山路至中正路)改善總長約580公尺、寬約16公尺，神清路(圳堵營區前道路)改善總長約191公尺、寬約14公尺，三條道路、四個路段共計改善面積達1萬5,640平方公尺，包含人行道改善在內，總經費約750萬元。

建設局提醒，施工期間行經該路段時，請駕駛人依現場義交及交通指揮人員導引行駛；而道路刨鋪完成後，將靜置養護一段時間才能通車，以提升路面平坦度及使用年限。

市府已於2015年10月底在原市8區恢復全國唯一代辦「管線工程統一挖補」制度，由建設局代辦齊挖齊補，執行電信、自來水、天然氣等一般性管線埋設、開挖、回填等施工項目，並要求管線單位管挖後必須「全車道」修復路面，路平完工後3年內禁挖申請，已成功降低管線重複挖掘率約3成；今年擴大實施範圍至原縣區，希望整體提升道路品質。

(中時 )