李國毅、謝欣穎體會《房客》遺憾

2018年06月05日 13:23 中時 洪秀瑛

李國毅和許光漢針鋒相對。（歐銻銻娛樂提供）

許光漢。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅（左）和許光漢的對手戲。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅、謝欣穎主演的《1006的房客》本週將於台視、東森綜合台播出結局，愛奇藝台灣站的流量也突破1000萬，擠進「千萬俱樂部」偶像劇，是今年度繼陸劇《老男孩》後，第2部會員需收費觀看還能擁有高流量的戲劇，粉絲敲碗開拍續集，好成績讓劇中演員紛紛感謝觀眾支持，謝欣穎說：「希望整部戲想要傳遞的『遺憾』可以讓觀眾因此『用心』去面對自己在乎的人。」

《1006的房客》劇情高潮迭起，各方討論超級熱烈，劇中李國毅終於發現許光漢殺人的秘密，也猜測出自己的官司會輸，一切都是許光漢從中作梗，放不下好友的李國毅，想藉由自己的勸說讓許光漢自首，沒想到許光漢不領情，兩人多年的兄弟情誼撕破臉。

許光漢為角色叫屈，「其實大軍還是很重視跟震宇的感情，我自己看劇本都會覺得大軍蠻可憐的。」李國毅和許光漢坦言現實中有和好兄弟吵架經驗，但不會像劇中真的鬧翻，他們都會有話直說，把誤會解開，李國毅說：「好朋友就是有話直講，我也會檢討自己的錯誤，這樣才不會累積情緒。」許光漢則說：「是兄弟就一定會吵架啊，我覺得一起經歷這過程才能叫好朋友。」

李國毅、謝欣穎這對「紙飛馬」CP，最後的結局也是大家關注重點之一，演員們對即將完結表示很有感，身為大魔王的許光漢說：「雖然有些地方因為劇情進度沒有表達出來，但是結局能這樣收尾，真的很厲害了。」謝欣穎也說：「覺得家樂這角色長大、懂事了，也很謝謝觀眾陪著我們這3個多月，希望最後的結局大家會滿意。」

李國毅開心看到許多高評價，自己很喜歡結局走向，也希望觀眾從中體會「遺憾的美好」，「很幸運可以演到這部戲，如果《1006的房客》能在台劇讓人留下印象，那就很滿足了。」

《1006的房客》將於週三、四晚間10點15分於台視，週六晚間8點於東森綜合台，愛奇藝台灣站獨播。

(中時 )