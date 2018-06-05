北市節水到府服務破萬戶　每戶年省552元

2018年06月05日 13:20 中時 陳燕珩

為鼓勵民眾節約用水，北市2016年起推出家戶節水到府服務，直接到用戶家中協助檢視水表、馬桶查漏，裝設省水龍頭，截至今年5月，服務家戶數已破萬戶，每年節省水量破61萬噸，相當於一戶每年可省下552元水費，今年更推出「節水體驗車」，將巡迴校園社區160場，宣導節水「小撇步」。

台北自來水事業處每年會收到1.6萬件用戶陳情，最大問題來自水量暴增，北水處長陳錦祥說，過去服務只幫民眾看水表有無問題，無法真正解決問題。2016年7月起，北水處推出節水到府服務，除了幫民眾檢查馬桶漏水，還會看水閥狀況、加裝省水龍頭，並做水質檢驗，至今已服務1萬1329戶。

這1萬多件服務案件中，共查到2200件馬桶漏水，其他設施漏水則有1174件，即時處理後，用戶每年節省61.3萬噸，換算每戶每年可省下552元水費，民眾均反映良好。

為了讓民眾更了解節水「小撇步」，北水處加碼推出「節水體驗車」，5日首度亮相，台北市長柯文哲也親自體驗，現場示範節水123招。柯文哲強調，5個馬桶通常就有1個漏水，第一步要先檢查馬桶，再來是將水龍頭水量調小，或直接裝設省水龍頭，第三是用洗澡、洗手水沖馬桶，在家也能DIY節水。

北水處表示，節水體驗車即起將啟動巡迴，預計在學校、社區舉辦160場次，讓民眾透過設備體驗查漏、調整水龍頭水量，用學習回收水沖馬桶、使用省水蓮蓬頭與省水洗衣機，並進一步認識省水標章，北市社區及里辦公室若有興趣，可致電（02-87335678）預約體驗。

(中時 )