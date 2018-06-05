縫合後膝蓋竟挖出石頭 醫院不認疏失

網友表示自己到醫院看完醫生後還是感到不舒服。(圖/翻攝自PTT)

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中時電子報

大家多少有遇到跌倒或摔車的慘痛經驗，若是有到醫院掛急診時，就是會希望醫療人員可以幫你把傷口清理乾淨，就有一名網友在PTT上表示，自己發生車禍後到了大醫院掛急診，由於傷口太大縫了3針，之後拆線後醫生就請他自行回家擦藥即可，但他還是覺得膝蓋真的很不舒服，沒想到竟然直接從膝蓋挖出「指甲片大小的石頭」，讓他痛批「醫院真的很扯」。

一名網友在知名論壇PTT上PO文表示，他前幾周因車禍到了大醫院掛急診，膝蓋因為傷口過大需要縫3針，待回診拆線後醫生請他自己回家擦藥就好，但他回家後還是覺得很不舒服，甚至有越來越嚴重的跡象，就在自行換藥時，發現已差不多癒合的傷口上有凸起的異物也不像結痂，他就自行嘗試清理，結果竟掉出差不多跟小拇指指甲大小的石頭，他還撥打2次電話給醫院後才接到醫院公關的回應。

網友表示自己的膝蓋竟挖出一顆石頭。(圖/翻攝自PTT)

對於原PO的指控醫院公關回應「急診部照X光片，只會看有無骨折，看受傷到什麼程度，不會去看有沒有石頭」，還強調，他這樣講沒有錯請原PO去問別人，也強調X光片不會看有沒有石頭，只會看有無骨折。針對醫院的回應，原PO無奈表示，自己並不清楚醫院的SOP，但看到這麼大顆的異物不會覺得很奇怪嗎？最後原PO自己又跑一趟到醫院掛號費再看了一次X光片後，就看見到了這麼大顆的石頭，他也痛批「現在醫院互踢皮球，這樣誰改去你們家急診阿」。

網友的X光片明顯有異物。(圖/翻攝自PTT)

不過就有急診護理師看完X光片後指出，照了X光片後沒察覺到有異物在裏頭，這樣個情況並不常見，如果是很小顆的也許有可能會看漏，不過這麼大一個異物在那邊醫師多半也會檢查是否為髕骨的骨折碎片，不太可能完全不做處理就直接縫合。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文1

文章來源：PTT原文2

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