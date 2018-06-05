2018年06月05日 13:25 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

國發會主委陳美伶赴德國訪問，提到德國幾乎沒裝冷氣，屋內卻不會熱，考慮跟行政院長建議，效仿德國從建築階段考慮能源效率，而非從使用端談節電。淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪今天在臉書發文痛批，德國幾乎沒有人裝冷氣，這句話是「事實」，但是人頭豬腦的國發會主委說，這是德國從建築開始節電的緣故，這話就是「白癡」了。

淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪。(翻攝自包正豪臉書)

包正豪在臉書表示，德國地處溫帶，四季分明，但即便是德國「炎熱」的夏天，也沒法和台灣這種潮濕暑熱相比，以台灣標準，根本「涼爽」好嗎？然後陳美伶花這麼多錢去德國參訪，帶回這種建議，我真心認為擺頭豬在國發會主委位置上面，都會比放個陳美伶來得對國家有利。畢竟，豬只會吃喝拉，不會花大筆銀子跑到德國爽爽玩後回來，還講出這種話，簡直匪夷所思。

效仿德國「從建築節電」？包正豪轟：比豬還不如。(翻攝自包正豪臉書)

包正豪質疑「民進黨政府的官員們，你們到底有沒有在做事？還是你們只會吃喝拉.....但豬渾身是寶，可以利用，你們不行啊！所以，比豬還不如。用很粗魯的話去幹譙民進黨政府的官員，實在是剛好而已」。

包正豪指出，建築設計適合環境是對的，但是陳美伶說德國不熱，沒有冷氣，就鬼扯了。國立台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚回應「愛斯基摩人也都沒有裝冷氣喔」；其他網友也紛紛留言「不要侮辱豬好嗎？」、「唸法律的，沒地理概念」、「蠢無上限！」、「香蕉吃太多的關係吧…」。

(中時電子報)