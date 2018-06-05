效仿德國「從建築節電」？包正豪轟：比豬還不如

國發會主委陳美伶建議，效仿德國從建築節電。(資料照/中央社)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

國發會主委陳美伶赴德國訪問，提到德國幾乎沒裝冷氣，屋內卻不會熱，考慮跟行政院長建議，效仿德國從建築階段考慮能源效率，而非從使用端談節電。淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪今天在臉書發文痛批，德國幾乎沒有人裝冷氣，這句話是「事實」，但是人頭豬腦的國發會主委說，這是德國從建築開始節電的緣故，這話就是「白癡」了。

淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪。(翻攝自包正豪臉書)

包正豪在臉書表示，德國地處溫帶，四季分明，但即便是德國「炎熱」的夏天，也沒法和台灣這種潮濕暑熱相比，以台灣標準，根本「涼爽」好嗎？然後陳美伶花這麼多錢去德國參訪，帶回這種建議，我真心認為擺頭豬在國發會主委位置上面，都會比放個陳美伶來得對國家有利。畢竟，豬只會吃喝拉，不會花大筆銀子跑到德國爽爽玩後回來，還講出這種話，簡直匪夷所思。

效仿德國「從建築節電」？包正豪轟：比豬還不如。(翻攝自包正豪臉書)

包正豪質疑「民進黨政府的官員們，你們到底有沒有在做事？還是你們只會吃喝拉.....但豬渾身是寶，可以利用，你們不行啊！所以，比豬還不如。用很粗魯的話去幹譙民進黨政府的官員，實在是剛好而已」。

包正豪指出，建築設計適合環境是對的，但是陳美伶說德國不熱，沒有冷氣，就鬼扯了。國立台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚回應「愛斯基摩人也都沒有裝冷氣喔」；其他網友也紛紛留言「不要侮辱豬好嗎？」、「唸法律的，沒地理概念」、「蠢無上限！」、「香蕉吃太多的關係吧…」。

(中時電子報)

陳吉仲：對吳音寧標準比韓國瑜高！網諷曠世奇才

縫合後膝蓋竟挖出石頭 醫院不認… 午後雷雨助水情 南化水庫挹注190…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。