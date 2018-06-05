震南酸洗廠環評案通過 施工前說明會百人抗爭

2018年06月05日 13:37 中時 郭韋綺

路竹老農及鄉親到場抗議。(郭韋綺攝)

震南鐵線公司進駐高市路竹區新園農場設扣件酸洗廠環評案遭撤銷，在震南允諾汙水零排放並補件後，不到2個月，高市環保局就批准通過環評案；震南公司5日上午9時舉辦施工前說明會，上百名路竹老農及鄉親到場拉白布條抗議，痛批環評審查草率，將再提訴願撤銷該起不當環評。

據了解，震南環評案今年2月遭最高行政法院撤銷後，停工2個多月，4月向環保局提出工廠汙水採取RO逆滲透零排放，全數回收循環使用不會對外排放的承諾後通過環評案，在路竹老人活動中心舉行說明會，下午工廠即可復工，預計產線在第4季量產出貨。

上百名路竹老農及鄉親、地球公民協會等公民團體不滿環評案草率通過到場抗議，進入說明會場時，因遭廠方工作人員搜身，雙方發生口角衝突，場面一度火爆。

震南公司5日舉辦施工前說明會。(郭韋綺攝)

市議員李長生到場聲援路竹鄉親。(郭韋綺攝)

住中路里老農楊國華說，家族世代務農維生，不是反對企業設工廠，而是一旦工廠汙水重金屬流出造成農地汙染，農作物賣不出去，教他們怎麼活下去，拜託震南只要拿掉酸洗，願意下跪。語畢，老農情緒激動立刻雙膝跪地，跪求給農民一條生路。

新園農場自救會長蔡春紀質疑，誰來監督廢汙水達到百分百零排放？目前震南排水系統路線均未納入環評中審查、監督，也沒做排水系統封閉、斷管措施，環評案還能通過實在令人匪夷所思。

震南董座黃錦榮承諾，酸洗製程中酸鹼中和不會溶出重金屬物質，汙水全數回收循環使用；廢空氣防治也採圍封設備，收集效率可達80%以上。環保律師郭鴻儀則說，以RO逆滲透做廢水回收使用技術上雖非不可行，但恐耗費更高成本，且震南沒有充分揭露汙染設備以及維護成本等資訊，仍無從評估是否真能做到零排放。

(中時 )