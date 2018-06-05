震南酸洗廠環評案通過 施工前說明會百人抗爭

上百名路竹老農及鄉親到場拉白布條抗議，痛批環評審查草率。(郭韋綺攝)

友善列印
中時
路竹老農及鄉親到場抗議。(郭韋綺攝)

震南鐵線公司進駐高市路竹區新園農場設扣件酸洗廠環評案遭撤銷，在震南允諾汙水零排放並補件後，不到2個月，高市環保局就批准通過環評案；震南公司5日上午9時舉辦施工前說明會，上百名路竹老農及鄉親到場拉白布條抗議，痛批環評審查草率，將再提訴願撤銷該起不當環評。

據了解，震南環評案今年2月遭最高行政法院撤銷後，停工2個多月，4月向環保局提出工廠汙水採取RO逆滲透零排放，全數回收循環使用不會對外排放的承諾後通過環評案，在路竹老人活動中心舉行說明會，下午工廠即可復工，預計產線在第4季量產出貨。

上百名路竹老農及鄉親、地球公民協會等公民團體不滿環評案草率通過到場抗議，進入說明會場時，因遭廠方工作人員搜身，雙方發生口角衝突，場面一度火爆。

震南公司5日舉辦施工前說明會。(郭韋綺攝)

市議員李長生到場聲援路竹鄉親。(郭韋綺攝)

住中路里老農楊國華說，家族世代務農維生，不是反對企業設工廠，而是一旦工廠汙水重金屬流出造成農地汙染，農作物賣不出去，教他們怎麼活下去，拜託震南只要拿掉酸洗，願意下跪。語畢，老農情緒激動立刻雙膝跪地，跪求給農民一條生路。

新園農場自救會長蔡春紀質疑，誰來監督廢汙水達到百分百零排放？目前震南排水系統路線均未納入環評中審查、監督，也沒做排水系統封閉、斷管措施，環評案還能通過實在令人匪夷所思。

震南董座黃錦榮承諾，酸洗製程中酸鹼中和不會溶出重金屬物質，汙水全數回收循環使用；廢空氣防治也採圍封設備，收集效率可達80%以上。環保律師郭鴻儀則說，以RO逆滲透做廢水回收使用技術上雖非不可行，但恐耗費更高成本，且震南沒有充分揭露汙染設備以及維護成本等資訊，仍無從評估是否真能做到零排放。

(中時 )

F-16墜毀撞擊30到100公尺處 搜… 小燈泡父：不接受道歉 當庭求法…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。