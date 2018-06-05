不吃早餐踩雷？科學研究：這10種壞習慣其實很健康

2018年06月05日 13:54 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

經常不吃早餐、愛喝咖啡、偏好吃蛋…這些看似踩雷的飲食習慣，常被拿來作文章，但美媒報導發現，這些常被當作負面教材的行為，透過科學的大量研究，愈來愈得到真相，被錯誤解讀的壞習慣，實則暗藏不為人知的健康密碼。

《天下雜誌》整理了10個世人眼中的健康壞習慣，它們其實未如想像般糟糕，只要合乎科學驗證，加上契合個人的實際需求，就放膽這麼吃喝拉撒睡玩吧。

1.不吃早餐

一日之計在於晨，早餐超級重要，但實情是不吃也未必不好，甚至是屬於間歇性斷食的一種方式。

早上不吃東西，禁食16小時，可是時下最受歡迎的間歇性斷食喔。進食時間從下午12點到晚上8點，跳過早餐也是很ok的。已有動物實驗發現，間歇性斷食還可降低特定癌症風險，甚至延長壽命。

2.喝咖啡

今年3月美國加州法院做出判決，星巴克及其他咖啡連鎖店必須在產品上加註癌症警示。一時之間，人們開始覺得喝咖啡似乎充滿危險性。

但大量研究指出，定期喝咖啡好處多多，可對抗糖尿病、促進心臟健康。不過醫生建議，每天咖啡因攝取量不超過400毫克，或大約3-4杯濾掛咖啡。

3.吃蛋

要扭轉數十年來吃蛋太多會增加膽固醇的說法，何其困難。其實蛋是非常優質的蛋白質，為了避開卡路里、脂肪和膽固醇只吃蛋白，其實完全沒有必要。

最近研究證實，吃進蛋中的膽固醇也不一定會造成你高膽固醇。整顆蛋富含維他命B12、磷，還擁有能燃燒肌肉的蛋白質和飽和脂肪，營養價值超高。

4. 放縱地吃高脂食物

遵從1990年代美國農業部建議，許多人為了減肥，選擇人造奶油取代奶油、無脂取代全脂，也克制少吃油膩的食物，但並未見效。

一項牽涉近5萬名女性的8年研究發現，採低脂飲食的女性，不僅減肥成果不彰，也未降低乳癌、大腸癌或心臟病風險。新建議還指出，來自堅果、魚類、酪梨等食物的健康脂肪，其實適量對你是有好處。

5.使用社群媒體

常用社群媒體、低頭滑手機一直被視為有害健康，但《心理科學》（Psychological Science）去年研究發現，社群媒體對英國多數青少年無害，有時還幫助他們社交、從同儕那兒獲得情感支持。

該報告還說，「適度使用數位科技本身並不有害，或許在互相連結的世界還有好處。」

6.喝能量飲料

能量飲品提神效果佳，但婆媽卻認為這種飲品太化學，有礙健康。其實像紅牛（至少無糖版本）並沒有那麼糟，除了只有10大卡、不含糖，它只含有80毫克咖啡因，大約是星巴克中杯的1/3。至於其他成份如維他命B和牛磺酸，科學研究發現兩者都安全無虞。

7.喝一兩杯酒

若能掌握適可而止的原則，即使酒精也是有好處。阿茲海默症期刊（Journal of Alzheimers Disease）去年研究發現，比起完全不喝酒的人，定期喝酒的人，到了85歲時還沒出現認知衰退跡象的機率高出許多。另一項回顧74項研究的調查，也做出類似結論。

8.打開訊息通知

「科技成癮」成了現代人的文明病。為讓用戶擺脫打開訊息的焦慮，Google推出了封鎖通知的新功能，但有研究指出，完全關靜音反而會讓人壓力更大。

根據這項研究，比起正常接受通知或完全不收通知的人，不是即時接收通知而是一批批接到通知的人，壓力小也比較快樂。

9.放棄長時間健身

除非有很強的動機和毅力，長時間健身拚命運動是沒有必要的。研究顯示比起其他傳統運動，7分鐘健身、高強度間歇訓練（HIIT）等密集的高強度訓練，或許對於練肌肉、保護心臟更有益。

10.午睡

喜歡午睡是一種懶散的表現嗎？有人怕被冠上這種惡名，只好猛喝咖啡撐著，其實這可能是睡眠不足所發出的警訊。

《大腦、行為與免疫》（Brain, Behavior, and Immunity）期刊，比較刻意睡眠不足的人午睡30分鐘與睡10小時的健康效果，發現兩種做法似乎都有助於免疫力恢復至正常水準。

(中時電子報)