2018年06月05日 13:34 中時電子報 吳家詮

宣導健康操鶯歌出奇招 包青天展昭動ㄘ起舞(吳家詮/翻攝）

哇，這是怎麼回事？包青天變成了政風室主任，還和展昭一起跳動健康，只見包大人動完後戴上老花眼鏡，不但發現公文看得更加清楚，氣色好到連臉上的月芽都從黑色變亮色。這可不是穿梭時空的古裝劇，而是鶯歌區公所同仁自編自導的宣導影片，要大家跟著一起動健康和搶搭「老花正潮」。

拍拍拍，跳跳跳！跟著音樂伸展身體，配上改編的包青天曲調，每段影片的舞步都是來自動健康動作發想，目的就是要鼓勵每個人哼著自己喜愛的歌想動就動，即使有點落拍走音也沒有關係，重點是要動才會健康。

攤開演員陣容更是強大，扮演包青天的是鶯歌區里長聯誼會會長蘇朝明，展昭則是由鳯褔里里長簡勝源擔任，甚至連中國砂輪公司副董事長白文亮都率領著員工參與，再加上鶯歌國中及融入新建立的國民運動中心取景，里長們舉啞鈴拍攝，更是史上頭一遭。

鶯歌區公所區長周晉平表示：「如同改編的歌詞中提到的：『鶯歌是個好所在，民風純樸人可愛』，鶯歌在地之美和濃厚的人情味真的很值得來深入探索，透過這次的影片除了宣導之外，更希望更多人看見鶯歌。而這次影片除了讓同仁自由發揮外，連演唱都有課長主動參與，沒想到意外引發熱列討論」。

不到2分鐘的劇情不僅描述包大人變身政風室主任，還得跟上潮流處理電子陳情，當展昭拿著最速件公文請示時，歲月已無情地在大人的眼睛留下了老花，即使臉上的月芽幾乎要貼到公文了還是依然看不清，而貼心的展昭不僅提醒大人該起來動一下，還加碼告知新北市政府正有老花眼鏡補助，趣味十足，不但在里民間引起討論，透過里長的演出更有說服力。

(中時電子報)