謊稱尿床抱進浴室 色姑丈指侵小三女童

一名女大生小學三年級到表妹家作客時，姑丈以她尿床為由，抱進浴室指侵得逞。(非當事人示意圖/達志影像)

友善列印
中時

姑丈竟是狼！一名女大生小學三年級到表妹家作客時，姑丈以她尿床為由，抱進浴室指侵得逞，懵懵懂懂的她直到國中上課才知道被性侵，開始鬱鬱寡歡、罹患憂鬱症就醫，18歲生日甚至用藥輕生，家人才從她的遺書知道性侵一事，姑丈矢口否認，但女子獲救後指證歷歷，姑丈的兒女也都坦認有跡可循，桃檢依乘機性交罪嫌將姑丈起訴。

檢警調查，姑丈從事房屋代銷，女大生和母親常會幫忙發送傳單，雙方往來密切，2006年、女生大就讀國小三年級時，和姑丈的女兒一起在客廳沙發上睡覺，突然被姑丈搖醒，稱她尿褲子，抱到2樓房間浴室，脫下內褲後以濕毛巾擦拭她下體，隨即指侵得逞，完事後再抱回沙發上睡覺。

女大生直到國中上健教課後，才知被姑丈性侵，情緒越來越低落，高中確診罹患憂鬱症，必須常到身心科就診，2015年底、女大生18歲生日時吞藥輕生，家人才從遺書中獲悉她埋藏已久的悲慘童年回憶，導致她個性丕變，帶著她報警提告。

姑丈否認性侵，是因姪女尿褲子、抱進浴室清洗，開水龍頭時遭上方水龍頭淋濕，只用毛巾把少女擦乾，強調是唯一一次觸碰她身體，還說她都不叫他姨爹，因此不太喜歡這個姪女，自己是直到姪女輕生，才從嫂嫂口中獲悉姪女指控他指侵。

但女大生的妹妹證稱姑丈會在幫忙洗澡時碰她私密處，姑丈的兒子也說，爸爸以前會抱還小的表妹們坐大腿，女大生母親也證稱女兒上國中後情緒很不穩定，她一度以為是用藥副作用罵她，直到生日後才從女兒口中獲悉，女大生父親也證稱女兒18歲後曾哭著跟他說這件事，且認為大人都不在乎她小時候發生的事，桃檢認定姑丈確實對女大生不軌，依乘機性交罪嫌起訴，並建請法官依兒少法加重其刑。

(中時 )

小燈泡父：不接受道歉 當庭求法… 不滿遭影射血汗 華航告空服員誹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。