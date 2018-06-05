謊稱尿床抱進浴室 色姑丈指侵小三女童

2018年06月05日 13:46 中時 蔡依珍

姑丈竟是狼！一名女大生小學三年級到表妹家作客時，姑丈以她尿床為由，抱進浴室指侵得逞，懵懵懂懂的她直到國中上課才知道被性侵，開始鬱鬱寡歡、罹患憂鬱症就醫，18歲生日甚至用藥輕生，家人才從她的遺書知道性侵一事，姑丈矢口否認，但女子獲救後指證歷歷，姑丈的兒女也都坦認有跡可循，桃檢依乘機性交罪嫌將姑丈起訴。

檢警調查，姑丈從事房屋代銷，女大生和母親常會幫忙發送傳單，雙方往來密切，2006年、女生大就讀國小三年級時，和姑丈的女兒一起在客廳沙發上睡覺，突然被姑丈搖醒，稱她尿褲子，抱到2樓房間浴室，脫下內褲後以濕毛巾擦拭她下體，隨即指侵得逞，完事後再抱回沙發上睡覺。

女大生直到國中上健教課後，才知被姑丈性侵，情緒越來越低落，高中確診罹患憂鬱症，必須常到身心科就診，2015年底、女大生18歲生日時吞藥輕生，家人才從遺書中獲悉她埋藏已久的悲慘童年回憶，導致她個性丕變，帶著她報警提告。

姑丈否認性侵，是因姪女尿褲子、抱進浴室清洗，開水龍頭時遭上方水龍頭淋濕，只用毛巾把少女擦乾，強調是唯一一次觸碰她身體，還說她都不叫他姨爹，因此不太喜歡這個姪女，自己是直到姪女輕生，才從嫂嫂口中獲悉姪女指控他指侵。

但女大生的妹妹證稱姑丈會在幫忙洗澡時碰她私密處，姑丈的兒子也說，爸爸以前會抱還小的表妹們坐大腿，女大生母親也證稱女兒上國中後情緒很不穩定，她一度以為是用藥副作用罵她，直到生日後才從女兒口中獲悉，女大生父親也證稱女兒18歲後曾哭著跟他說這件事，且認為大人都不在乎她小時候發生的事，桃檢認定姑丈確實對女大生不軌，依乘機性交罪嫌起訴，並建請法官依兒少法加重其刑。

(中時 )