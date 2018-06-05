砸220億元！ 郵政物流園區動土

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中華郵政公司選在桃園市龜山區建立郵政物流園區及跨境物流營運中心，並今（5）日上午舉行動土儀式，整體經費約220億元，包括購地、建造、購買設備費用，預計2021年完工啟用。

郵政物流園區總占地17.14公頃，仿效美國蘋果電腦新總部的「與自然共存」生態圈工法，建置寬40米、縱深400米，面積逾4000坪的公園，連結近2公頃滯洪池，形成自然生態景觀。園區規劃興建5棟建築，分別為郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心以及工商服務中心，並優化郵政服務精神，期許成為經濟發展強力後盾。

中華郵政表示，北台灣郵件作業中心將是園區核心，規劃購置多項自動化處理設備，如自動分揀、機械手臂、無人搬運車，並運用多項資通訊技術、大數據分析及自有的物流雲等，就郵件及作業環節進行全程感知監控，精準掌握流向流量，即時調度運能，提升管理效能及節省勞動負荷，以包裹郵件為例，預估處理效率可較現行提升2.5倍。

郵政物流中心與北台灣郵件作業中心將提供倉儲、理貨加工、郵件處理、關務、檢驗、檢疫、運輸、遞送等一條龍整合服務，並打造跨部會協同作業機制，縮短作業時間，加速郵件流通。

此外，園區將使用風力、太陽能等再生能源，結合智慧能源管理、智慧感測等，規劃取得綠建築、智慧建築等標章，並以建築資訊模型為基礎，增進園區建物使用機能與壽命，融入人性化與永續化的設計理念，達到環保、節能、人性兼具的「智慧綠建築」。

(中時 )

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