網紅爸媽育兒影片惹議 過來人的他：「只換來一顆榴槤跪」

2018年06月05日 13:53 中時電子報 簡怡欣

一對網紅父母將打小孩的哭鬧影片PO上網，引發各界關注，質疑此舉不是教育，是霸凌，挨轟後還怒嗆網友「不爽別看！」。而同樣育有3子並環遊多國世界的「Sunny背包流浪記」版主賴啟文今（5）日表示，「不要因為一篇文章的點閱率，成了孩子一輩子的陰影」，他說，自己也曾糾結是否將孩子「很有意思的畫面」公開，但面對老婆的兩個問題就讓他打消念頭，最後「只換來一顆榴槤跪」。

他說，身為一樣三寶的父母親，能夠認同每位父母有不同的管教方式，畢竟為父為母都不簡單，多少有一些打罵。但他認為，網路分享似乎該有個界線，尤其一旦被人冠上「網紅」的帽子，所作所為就會被放大檢視或是見縫插針，這在網路世界打滾的朋友應該都有的覺悟。

他透露，先前曾想公開私下一些特別照片或很有意思的親子互動畫面，肯定能吸引不少粉絲按讚；但老婆只要看到孩子出現裸身、露尿布、哭泣等等畫面，就算再怎麼樣可愛，也堅決反對曝光，並反問「你有沒有經過孩子同意？」、「他長大以後看到怎麼辦？」

網紅父母將打小孩的哭鬧影片PO上網引發爭議，賴啟文表示，自己並非育兒專家，但這也顯示，「不要因為一篇文章的點閱率，成了孩子一輩子的陰影」，同理心適用在各個層面上，用心的陪伴、提供一個健康的環境長大，是身為父母最需要做的社會責任。

而他也坦言，先前帶小孩出國的新聞，曾遭部分網友罵、酸，一開始很玻璃心，會想要回擊，但漸漸地已經看透。他知曉，雖然希望大家給尊重、給空間，但這就是網路生態，每個人的教育環境不同，不是每個人都認同這些做法，本來就會有許多雜音，要出來走跳，就要承擔，只能做好吉（告）人的準備。

(中時電子報)