北韓軍方三巨頭換血 分析認為有利棄核談判經改

2018年06月05日 16:05 中時 王嘉源

據香港《明報》報導，美朝峰會（川金會）舉行在即，外傳北韓罕見地在短時間內一舉撤換了軍方三大巨頭。南韓統一部發言人3日表示，此三巨頭同時易馬是「異例」，但暫僅確定北韓撤換了人民軍總政治局長。分析認為這次人事大變動若屬實，既可能是金正恩為控制軍方內部對其改變中央政策有異議，也可能反映他刻意任用未滿70歲的幹部，加強黨軍體制以便推動經濟改革。

《朝日新聞》等日美韓媒體報導，平壤市責任書記金秀吉接替77歲金正覺擔任北韓人民軍總政治局長；總參謀部第一副總參謀長李永吉，取代84歲李明洙出任人民軍總參謀長；原專責武器開發與補給的勞動黨第二經濟委員長盧光鐵，接替68歲的朴永植當人民武力部部長（相當於國防部長）。

總政治局長是目前北韓人民軍中最高官位。北韓中央通訊社5月26日報導金正恩視察元山觀光區施工現場時，以「總政治局長陸軍大將」稱呼隨行官員金秀吉，首次揭示他已升官。

《明報》指出，金秀吉、李永吉、盧光鐵三人皆屬未滿70歲的中青代，同於2016年躋身黨政治局候補委員。李永吉原任總參謀部作戰總局長，2017年4月晉升陸軍大將。2016年12月，他指揮的特殊作戰大隊曾向金正恩演示攻擊南韓總統府青瓦台的軍事訓練。盧光鐵於2015年出任人民武力部第一副部長。

而在制裁名單上的朴永植2015年5月起任人民武力部部長，曾與總參謀長李明洙一起隨金正恩出席4月27日板門店「文金會」。金正覺曾為北韓前領袖金正日扶靈；他2012年升任人民武力部部長，今年初接替黃炳誓任總政治局長僅約3、4個月。

3日率先報導北韓軍方高層大換班的日本《朝日新聞》分析稱，金正恩在朝美峰會前起用軍中「穩健派」，似為避免可能發生的混亂。若朝美會談有棄核協議，約110萬人的北韓人民軍規模可能無可避免地要裁減。美國海軍分析中心CAN北韓專家高斯（Ken Gause）亦認為，金正恩若要與美韓締造和平，就要加緊控制軍隊。曾任南韓統一部長丁世鉉認同此舉是先行壓制軍方內部對棄核過急的反彈。

惟首爾的北韓大學院大學校教授梁茂進則認為，這次人事變動是「為了社會主義經濟建設，加強黨軍協力體制的人事罷了」。美國約翰霍普金斯大學智庫38 North專家馬登（Michael Madden）也說，金正恩安插較年輕的心腹位居軍方極敏感高職，可推動軍方在關鍵基建項目發揮更大作用，爭取更大國際經援及投資。三人兼具與外國代表團接觸經驗，包括陪同金正恩會見中美俄等領袖。金正恩上月曾讚人民軍是「社會主義經濟建設主要戰區」的先鋒，像年初開始興建的元山葛麻海岸旅遊區，人民軍也投放了大量人力。

(中時 )