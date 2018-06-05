竹市勞工子女暑期課程好夯凌晨1點起大排長龍

「新竹市勞工子女暑假教育成長營」5日上午9點起開始受理報名，但凌晨起即已大排長龍。（陳育賢攝）

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「新竹市勞工子女暑假教育成長營」5日上午9點起開始受理報名，但凌晨起即已大排長龍。（陳育賢攝）

「新竹市勞工子女暑假教育成長營」將於7月1日登場，5日起開始受理報名，由於此成長營活動內容充實有趣且極富教育意義又全程免費，每年都吸引大批家長為子女報名，不少擔心搶不到名額的家長甚至漏夜排隊搶位，此次的頭香即是凌晨1點就來排隊。

由新竹市政府勞工處主辦、總工會承辦的勞工子女成長營，今天上午9點起開始在勞工育樂中心受理報名，由於名額只有262個，預料會被秒殺，主辦單位貼心的以發號碼牌因應，並於上午8點起發放，但還是有民眾擔心名額被搶光，今天凌晨1點就有人來搶頭香。

總工會理事長莊鑑川表示，此成長營是特別為勞工朋友的子女設計，對象為國中7、8、9年級學生，由於課程有趣精彩，且全程免費，每年都吸引大批家長為子女報名。

而總工會為了不讓民眾排了一整天後，最後可能還是額滿的結果，特別提早1小時發放號碼牌，但還是有家長深怕搶不到喜歡的課程，在凌晨1點半就來報名，而在上午7點時，隊伍已長達數10公尺。

此次推出的課程包括好好玩造型氣球班、好好笑魔術班、MV舞蹈班、物理實驗班、FUN桌遊班以及樂高機器人A、B班等7班。

(中時 )

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