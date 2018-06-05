呂秀蓮：做台灣的總統太簡單了 加油一點吧

前副總統呂秀蓮日前對民進黨說「Bye bye」，她日前接受媒體專訪，對於總統蔡英文派人聯繫求見，稱「相見不如不見」，今又接受廣播《Pop搶先報》訪問，再度抨擊民進黨選對會針對台北市長人選所召開的協調會，最基本誠信原則都沒有。（朱真楷攝）

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前副總統呂秀蓮今接受媒體專訪時，氣到不斷捶桌子，呂秀蓮不僅認為歷任台灣的總統很輕鬆，更表示，「做台灣總統太簡單了，加油一點吧，不要每天都只在搞選舉。」

被問到身兼黨主席的蔡英文總統若要跟她見面或通電，呂秀蓮說，「不需要，她根本不認識我，她可能也沒聽過我講的話，我懷疑她認識我。」並說，「不只我，（蔡）連李登輝、阿扁都沒看過。」

此外，一直不願鬆口「要不要退黨」，被問到未來要怎麼稱呼？呂秀蓮說，「有史以來唯一做過8年副總統的呂秀蓮」。

呂秀蓮受訪時，也特別解釋昨天接受電子媒體訪問時，提到「不忍見到台灣在民進黨執政下逐漸淪亡，我要切腹」的說法；她今天「加碼」說，若歷史記載，台灣是亡在民進黨執政手裡，「我很客氣說我要切腹自殺，民進黨的公職人員你們要不要一起自殺？」

呂秀蓮更表示，全面執政的民進黨，現在選民的的喜好度，和已經被推翻的國民黨，不相上下，惡感也不相上下，那時我要是黨主席，就會說，那另請高明來護黨。

是否退黨？呂秀蓮表示，她不知道程序上要怎麼做，但心理上已經脫黨，她也說「沒告訴我（退黨）程序是什麼啊！」主持人追問，若蔡英文用職位交換不退黨？例如APEC大使？呂說，會接受的話「老早就靠到她身邊」，市長還要一票一票拜託，哪叫眷戀權位？至於APEC，「就讓宋（楚瑜）主席去吧！」

除了是否退黨，呂秀蓮沒有直接說明，被問到是否會繼續參選台北市長？呂秀蓮說，她不排除任何可能，對於台北市也下很多功夫，文宣也準備好一部分，會陸續發表，離登記還早嘛，她不會強求，若台北市民認為有這福氣，「有大公大義我才選」。

至於前總統陳水扁在「新勇哥物語」叫呂出來選總統，呂秀蓮表示，「天邊彩虹可以仰望，不要去想」。

前副總統呂秀蓮日前對民進黨說「Bye bye」，她日前接受媒體專訪，對於總統蔡英文派人聯繫求見，稱「相見不如不見」，今又接受廣播《Pop搶先報》訪問，再度抨擊民進黨選對會針對台北市長人選所召開的協調會，最基本誠信原則都沒有。

(中時 )

中市神岡中山路、神清路及三民南… 呂秀蓮稱台北市是山海關　柯P：…

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