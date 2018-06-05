搭高鐵遊浪漫台三線 七條行程最低只要1600元

高鐵公司推出，遊浪漫台三線行程，最低只要1600元。（高鐵公司提供）

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只要在6月30日前出發，每人還可獲贈一份東方美人茶精美禮盒東方美人茶。（高鐵公司提供）

為引領浪漫台三線旅遊風潮，台灣高鐵公司特別精心規劃七條高鐵假期「浪漫台三線一日豐富行」專案行程，特別以客家庄三慢精神（慢食、慢遊、慢活）為規劃特色，路線遍及新竹、苗栗、台中等縣市，讓旅客有機會深度體驗客家人文風情，暢遊中台灣明媚風光，體驗客家文化之美。

高鐵公司表示，為吸引台三線觀光人潮、活絡地方旅遊發展，高鐵假期「浪漫台三線一日豐富行」特別提供旅客超值優惠的價格，以台北出發為例，「金勇休閒農場、內灣老街 一日豐富行」每人最低只要1,600元起。

還有兩條客家老街行程，「北埔老街、巴巴坑道一日豐富行」及「苗栗向天湖、南庄老街一日豐富行」，更加碼提供「4人同行、每人再折200元」超值優惠。歡迎旅客輕鬆漫步客家庄，感受「老地方．新體驗」的浪漫驚喜。

高鐵公司表示，高鐵假期「浪漫台三線一日豐富行」專案行程，兩人以上即可成行，即日起透過高鐵假期網站及14家高鐵特約旅行社販售，專案產品適用出發日期至8月31日止。

另外，旅客購買專案行程，且出發日在6月30日以前，還可獲得由行政院客家事務委員會加碼贈送的客庄名產—東方美人茶精美禮盒，限量500份，數量有限送完為止。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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