台鐵慶鐵路節 推火車模型動態展、鐵道文物展

為慶祝鐵路節，花蓮站招待自閉症協會學員，搭乘CT273蒸汽機車，同時也是鐵道迷最注意的行程。（台鐵局提供）

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今年6月9日鐵路節適逢周六，台鐵局全線各重點車站都準備慶祝活動，像是松山站自6月9日起舉辦為期1個月「鐵道文物展」、花蓮站於6月9日上午舉辦「CT273花港蒸線情、蒸心愛您」活動；其他車站還有動態音樂舞蹈饗宴、小小站長及剪票員體驗、鐵道火車模型動態展，及靜態藝文展覽、鐵道檔案文物展等活動。

台鐵局表示，這次多個車站都有推出歡慶鐵道節活動，包括松山站6月9日至7月9日一個月的時間，舉辦鐵道舊文物展，鐵道節當天將邀請日本姊妹站吉祥物與民眾合照。

新竹站推出火車站尋寶趣活動，民眾前往新竹市區各站祕密景點尋寶並蒐集戳章，集滿3個就可領小禮。花蓮站則招待自閉症協會學員，搭乘CT273蒸汽機車，從花蓮站開往花蓮港站。

台鐵局預計在6月8日舉辦「鐵路節慶祝大會」，將分別頒發「台鐵之友」、「優良志工」、「服務績優員工」及「服務資深40年員工」等獎項，以表揚對鐵路盡心盡力且奉獻良多優秀人員；也將播放5位退休百歲前輩採訪影片。

歷年來與台鐵局締結友好關係的多家日本鐵道公司，對於參與台灣鐵路節盛事，十分熱情與支持，慶祝大會現場將有51位各鐵道公司主管級人員到場表達祝賀。

台鐵局與亞太電信合作引進Pepper機器人，也加入車站服務行列，在8日當天Pepper機器人透過與主持人互動，擔任開場表演嘉賓。

此外，6月7日至6月21日於台北車站微風B1F伴手禮區，以及6月9日當日於板橋、新左營及南港車站環球購物中心商場，民眾只要憑搭乘台鐵車票票根於特定店家消費，即可享有優惠。

台鐵夢工場也將於6月8日至6月11日在台北車站舉辦鐵路節商品特賣會，想要蒐集今年鐵路節紀念品的鐵道迷們也請把握難得機會。

(中時 )

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