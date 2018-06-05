MLB》大谷代打帶動反攻 天使逆轉勝皇家

2018年06月05日 13:59 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平雖近期打擊有些降溫，不過連2天巧扮球隊奪勝功臣，天使今(5日)與皇家展開系列賽第一戰，大谷沒有先發，在6下上場代打敲出安打，帶動球隊攻勢，並替球隊跑回1分，天使靠著該局反攻打出氣勢，比賽後段豪取6分上演大逆轉，以9比6贏球，拿下二連勝。

此役前段，天使先發卓皮亞諾(Nick Tropeano)僅投4.2局失5分，使得天使即便攻得4分，仍陷落後局面。不過到6下，因大谷沒先發、獲得上場機會的馬泰(Jefry Marte)，前三打席都敲安，這次第四打席，逮中皇家先發達菲(Danny Duffy)的變速球，轟出左外野陽春彈。

這時皇家決定推上麥卡錫(Kevin McCarthy)接替投球，他登板後就先飆1K，看來有機會止住失血，不過卻被代打楊恩(Chris Young)的大谷，擊出右邊方向安打。大谷敲安後，帶動球隊攻勢，接著金斯勒(Ian Kinsler)又選到保送，助天使製造一二壘有人契機。

麥卡錫這下不妙，因為他得和卓奧特(Mike Trout)正面交鋒，結果卓奧特沒放過機會，敲出中外野安打，大谷連跑2個壘包，跑回本壘扳平比分。隨後麥卡錫抓到第2個出局數，但躲不過普侯斯(Albert Pujols)這關，被普侯斯揮出中間方向安打，天使逆轉戰局。

儘管皇家靠7上S.裴瑞茲(Salvador Perez)陽春炮追平，不過已經打出氣勢的天使，8下再度開啟攻勢；1出局一二壘有人時，卓奧特、J.厄普頓(Justin Upton)及普侯斯接連敲安，連續3支安打，助球隊一口氣進帳3分。

第二度取得領先，天使可不想讓勝利溜走，9上推出帕克(Blake Parker)上場關門，他連續取得2出局後，雖保送有全壘打演出的裴瑞茲，不過最後K掉索利亞(Jorge Soler)，順利守住勝果。大谷代打揮出1安打，打擊率從賽前2成83微升到2成89。

(中時電子報)