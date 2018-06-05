呂秀蓮稱台北市是山海關　柯P：比喻不洽當

2018年06月05日 14:01 中時 陳燕珩

前副總統呂秀蓮跟民進黨說「Byebye」，不排除脫黨參選台北市長，她強調台北是「山海關」，絕對不能棄守，否則對大陸會門戶洞開。不過，台北市長柯文哲今在議會表示，台北就是台北，不是山海關，「這個比喻不太洽當。」

民進黨議員張茂楠在議會質詢指出，呂秀蓮昨接受電視訪問，談到總統蔡英文想與她見面談談，她回「相見不如不見」，且呂參選台北市長意願強烈，認為台北是台灣的山海關，絕對不能棄守，如果首都這仗打輸了，大陸就會長期植入，講到激動處，呂還稱民進黨再不好好整治，將以死相逼，「我切腹自殺。」

對此，柯文哲平淡說，昨天沒有看電視，不知道這件事。被問及呂參選是否對柯有利？柯表示，不知道，沒有想過，這很難去計算，不知道要怎麼評估。

張茂楠追問，呂一直很憂心，認為台北作為山海關，若民進黨沒有選贏，就會對大陸門戶洞開。他詢問，假設柯文哲真的連任，會不會對大陸採取更開放的態度，成為現代吳三桂？柯文哲說，他一直都採取對台灣最有利的方法，且會隨著時機變化來調整。

柯文哲強調，台北就是台北，台北不是山海關，這比喻不恰當，台北是台灣最重要的城市，台北不是門戶，已經是大本營了，怎麼會是山海關？他強調，他以台灣為主體的立場不會改變。

(中時 )