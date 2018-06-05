婦罹急性去髓鞘性神經炎 血漿置換免癱

亞大醫院神經內科主治醫師黃紫英（右）替患者（非當事人）進行下肢反射檢查。（林欣儀攝）

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台中43歲賴姓女子日前雙手出現麻木感，她以為是感冒引發的後遺症、不以為意，未料，幾天後症狀變嚴重，甚至活動困難，她嚇得就醫，檢查確認罹患「急性去髓鞘性神經炎」，接受5次血漿置換治療後，目前恢復良好。

賴女告訴醫生，剛開始雙手末端出現些微麻木感，以為只是日前感冒引發的後遺症、幾天就會好，未料情況不但沒改善，連下肢都開始無力，上完廁所難以起身、想化妝也沒力氣，經接受神經傳導及腰椎穿刺抽取脊髓液檢查，確診為「急性去髓鞘性神經炎」。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師黃紫英指出，急性去髓鞘性神經炎是罕見的免疫相關疾病，每10萬人中約1至2人會罹患，好發於年輕成年者或55歲以上年長者，臨床症狀包括肢體麻木、無力，少數人會下背疼痛，約半數患者發病前可能有感冒等感染病史。

黃紫英介紹，急性去髓鞘性神經炎發生原因為人體遭感染後，自身產生的抗體反攻擊包覆在神經表面的髓鞘，造成神經發炎病影響訊息傳遞，若出現症狀後未積極處置，約2成患者可能惡化導致呼吸衰竭。

醫療團隊利用血漿置換方式移除在患者體內作怪的抗體，經5次置換後，賴女已可正常活動並順利出院。黃紫英強調，急性去髓鞘性神經炎多數預後不錯，但約有3％患者日後仍可能復發。

(中時 )

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