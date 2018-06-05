憶往事小燈泡父母悲痛 求法官將凶手判死

2018年06月05日 14:19 中時 林偉信

小燈泡命案高院5日進行最後審理程序，凶手王景玉當庭起身道歉，小燈泡母親陳述意見時，情緒激動數度痛哭失聲，她說，總統曾說要把社會的破洞補起來，但她不知道國家兌現了多少承諾？小燈泡父親則明確表示，請法官將王男判死，他沒有接受其道歉，全案7月3日宣判。

前年女童「小燈泡」在台北市內湖遭凶嫌王景玉當街狂砍23刀、身首異處死亡，士林地院將王判處無期徒刑，高院昨開庭，小燈泡父親劉大經說，「案發時聽到太太打來告訴我，小燈泡死了，我隨即衝上車，連闖4、5個紅燈」

劉大經說，他趕到現場看到地上血跡斑斑，掀開白布，看到女兒瞪大眼睛，似乎在問他「把拔，發生什麼事了？我還想跟爸爸媽媽住在一起、還想跟弟弟妹妹一起玩」，他堅忍淚水地表示，他生命某部分已隨小燈泡一同死去。

小燈泡母親王婉諭淚崩，她哭著說「誰都無法想像走在路上，就失去了孩子。這是誰都不樂見的，然而卻真實殘酷地發生在我們的身上，這樣的傷痛，至今仍沈重的影響我們的生活」「我們不希望這樣的悲劇再次發生在我們的身上，也不希望發生在任何人身上。」

她記得2年多前，總統曾經說過「這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來」，總統也曾說「我召集相關的人來研擬如何強化社會安全網，我希望拿出具體的做法，來逐步兌現我的承諾」但小燈泡母親認為2年多了，不清楚「國家為了這些洞，做了哪些實質的努力？兌現了多少承諾？」

(中時 )