獨家》台北三星餐廳「賣老」 〈頤宮〉馬來華人美味開賣

2018年06月05日 14:28 工商 姚舜

〈品興〉招牌菜〈合浦還珠〉是道地古早味粵菜，豬網油包捲蝦仁、蠔豉和鹹蛋與香菜入餡再用慢火油炸，與台灣酒家菜〈鹹蛋大蝦〉異曲同功。（攝影／姚舜）

〈祥記〉招牌菜〈算盤子〉，是以芋頭為食材用手工製作出一顆顆宛如算盤珠子的小圓仔，煮熟後再與蝦米、魷魚乾、豬肉末、豆干、木耳等配料合炒，非常開胃頭下飯。（攝影／姚舜）

〈陳明記〉的〈叉燒〉所用豬肉肥瘦比例約6：4，且醃漬前經鎚打使肉質纖維鬆化，燒烤完成後口感柔嫩卻不會鬆款。（攝影／姚舜）

〈祥記〉的〈豬腳醋〉是將豬前蹄用薑醋煨煮二次入味，味道甜中帶著自然醋酸，膠質豐富、湯汁可以拌飯。（攝影／姚舜）

百年老店〈品興〉招牌古早味粵菜〈冬瓜盅〉，湯汁清鮮美味，湯內則有蟹肉、豬肉丁、雞肉丁、冬菇、瑤柱、荸薺與蓮子等非常有「內涵」。（攝影／姚舜）

〈陳明記〉老闆陳鈺培烹製的〈燒肉〉，表皮非常酥脆、肉質則有嫩中帶有嚼勁，且皮面與肉面都很入味，不必沾醬都好吃。（攝影／姚舜）

〈菜市場當歸燒鴨〉在醃漬時放了當歸，所以鴨肉風乾烤烤出爐，鴨肉入口多了一股淡淡甜香味。（攝影／姚舜）

早年麻六甲的〈海南雞飯〉是在碼頭挑擔子賣售，為了方便，所以飯是以「飯糰」形狀供應。（攝影／姚舜）

〈金蠔燒肉〉的主要食材是曬至半乾的蠔肉，經過料理後保留了蠔肉的柔軟卻又多了一股濃香海味。（攝影／姚舜）

馬來西亞人喝的〈白咖啡〉源於怡保的華人店家〈江氏〉，這回在君品〈頤宮〉喝得到。（攝影／姚舜）

〈頂豐〉的〈潮州糖粉豆腐花〉不用糖水提味，而是在表面灑一層砂糖，再利用豆花熱度使之融化，最後再灑黑芝麻粒增香。（攝影／姚舜）

味道總是老的好！為了讓食客認識老菜好味道，更為透過傳承將老菜烹技留下來，〈台北米其林指南〉中唯一3星餐廳君品酒店〈頤宮〉中餐廳，透過飲食作家陳靜宜穿針引線請到在馬來西亞販售華人傳統美食小吃的7家業者廚師或老闆客座，自即日起至6月10日攜手〈頤宮〉廚藝團隊推出「台馬盛宴盛宴」，「米其林三星餐廳賣馬來西亞街頭市井粵菜老味道」，是此次活動最大賣點與亮點。

君品酒店自馬來西亞請來的傳統小吃老字號店家包括：〈品興〉、〈生記〉、〈江氏白咖啡〉、〈興．海南雞飯糰〉、〈陳明記〉，以及〈頂豐〉與〈祥記〉。雲朗觀光餐飲總經理丁原偉表示，這些店家都是君品餐飲部同仁在陳靜宜帶領下走訪馬來西亞怡保、麻六甲等華人移民聚住地，一一訪察試吃且完整保留老菜傳統味道與製作工藝的店家，「年輕廚師都不會這麼做菜了！」。

高手在民間，最傳統道地的美食往往在市井街頭，不在觀光飯店或時尚餐廳。同時，也只有街頭市井的小館或攤檔，才能真實反映並體現當地人文風土與在地飲館之文化。而上述店家創辦人都是早年從中國福建與廣東沿海地區移民南洋的華人，他們販售的食物，或因地制宜而部份「在地化」，但多數仍保留了傳統，即便「食代巨輪」不斷輪轉滾動，這些店家的二代甚至三代經營者都堅持捍衛傳統。丁原偉認為，在台灣不易察找的老菜脈絡，反而在馬來西亞的華人社會可以找到。

這真一次耐人尋味的美食推廣活動，饗宴菜單上的有些菜餚或許與現今時下台灣坊間粵菜餐廳的菜餚「同名同款」，但來自馬來西亞的華人店家以傳統工序烹製的菜餚，卻另有風味與口感，且更加貼近「民之所欲」，值得以口舌探索。

例如〈叉燒〉，台灣港式燒臘店選用豬肉多是按肥4、瘦6燒烤，馬來西亞的〈陳明記〉老闆陳鈺培選用的豬肉肥瘦比是6：4，且會用肉鎚敲打斷筋並鬆化纖維肌理，並會保留醃肉醬汁在燒烤時再反覆澆淋於肉上，烤好的叉燒熱騰騰上桌，表皮因蜂蜜焦糖化泛著油光，口感柔嫩中帶著淺淺嚼勁，部份肉塊外層並帶著焦香，好吃極了。

刻意用便當盛裝之出菜的〈興．海南雞飯〉，傳承了馬六甲華人的傳統味道。早年創辦人陳士和是在馬六甲碼頭挑擔販售此傳統吃食，為了方便故將拌過雞油的米飯捏成球狀，每顆飯糰大小一致且捏得緊實不散，外表沒有接縫，吃食時可以另外配黑醬油或蒜蓉辣椒醬入口。飯糰要捏得圓滾無縫，關鍵在夠熱。因為會燙手，加上費時費力，年輕一輩廚師已不願再如此作麵糰了。

講到手作，〈祥記〉的〈算盤子〉為過去台灣粵菜餐廳未曾出現過的老菜。陳靜宜說，這是客家大埔的老菜，那一顆顆形似古早算盤上珠子的小糰子，是將芋頭炒過蒸過再磨成泥後，趁熱加入木薯粉再搓成小球狀，而且還得用手指在小球中間輕壓一下才能長得像算盤上的珠子。這珠子揉好後先放進沸水煮熟，撈起放入冷水再瀝乾水分，最後以蝦米、魷魚乾、豬肉、豆干、木耳、冬菇等配料清炒，熱氣裡透著芋頭清香，因為麻煩加上也會燙手，所以也只有〈祥記〉才吃得到這菜了。

〈品興〉的〈合浦還珠〉與台灣古早味酒家菜〈鹹蛋大蝦〉異曲同工，這費時費工的古老粵菜，是將蠔豉以蔥薑燉煮去其腥味，再以豬網油將蝦仁、蠔豉、鹹蛋及香菜包裹在一起，豬網油十分容易穿洞，包裹時需要非常細心，包好後放入油鍋用慢火油炸約莫8分鐘使其呈現金黃色，再用大火逼出油脂即完成。酥炸過後的豬網油搭配香菜和鹹蛋，口感香脆不油膩。

〈頂豐〉的〈潮州豆腐花〉，致力於還原傳統料理的原貌並保留潮州豆花的精隨。其與台灣豆花不同處是將豆花和配料層層交疊呈現，豆花片好舀入碗中，不加糖水而是撒上黃糖，利用豆花剛煮好的熱度將糖融化再淋上薑汁，此動作反覆三次，最後再鋪上一層糖粉與黑芝麻粒，非常獨特。

來自馬來西亞的7家市井老字號吃食店此次客座君品〈頤宮〉，帶來的美味老菜還有〈祥記豬腳薑〉、〈品興冬瓜盅〉、〈生記生蝦煎米粉〉，還有〈江氏白啡啡襯海南麵包夾咖央醬〉，道道都是在台幾近失傳的經典老味道與好味道。貴為唯一在〈台北米其林指南〉中得到3星肯定的〈頤宮〉，不以「星光謢體」自滿，而繼在香港與澳門之後再赴馬來西亞尋找老味道，此番用心值得肯定。

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