無悔！柯林頓重提性醜聞：不欠陸文斯基道歉

2018年06月05日 14:26 中時電子報 蔡萱

陸文斯基今年指控一切都是柯林頓濫用權力。(美聯社)

面對在全球掀起轟動的「#我也是」（#MeToo）運動，今年才被白宮實習生陸文斯基指曾濫用權力，與自己發生性醜聞的美國前總統柯林頓，近日稱事發後自己就再沒和陸文斯基說過話，他也稱至今她的處理方法都不會改變，且他也不會私下向陸文斯基道歉。

現年71歲的柯林頓（Bill Clint on）4日上節目面對這一年來在無論是好萊塢還是全球各地掀起廣大回響的「#我也是」（#MeToo）運動，他與陸文斯基（Monica Lewinsky）驚爆全世界的風流韻事也再次被提起。

柯林頓被問及是否對當時年僅22歲的陸文斯基道過歉，他說：「我已向全世界每一個人道歉」，更說事發後就再也沒有和她說過話，且不認為自己仍欠陸文斯基道歉。

對於女性在「#我也是」運動中譴責演藝圈、政壇和媒體界男性利用權勢性侵害或性騷擾女性，柯林頓表示這場運動來得太遲，自己也喜歡這項運動，「但這不代表我同意每件事情」。

陸文斯基與柯林頓擁抱。(美聯社)

如今已經44歲的性醜聞女主角陸文斯基，今年2月曾表示透過「#我也是」運動，她以全新角度重新檢視自己與柯林頓的婚外情，認為這起醜聞「就是粗鄙的濫用權力」，她認為「他是我上司，是地球上最有權勢人物，比我年長27歲，閱歷豐富，應該要更明事理」。

當年為白宮實習生陸文斯基從1995年起與時任美國總統的柯林頓發生婚外情，據陸文斯基聲稱兩人一共有過9次性接觸，其中包括在橢圓辦公室為柯林頓口交。對此柯林頓一開始極力否認，之後才坦承說謊，此事不僅引發外界震驚，更讓一連串的調查及彈劾排山倒海而來，差點讓柯林頓失去總統大位。

(中時電子報)